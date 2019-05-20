11−12 мая 2019 года в Черногории прошли торжества по случаю дня памяти святителя Василия Острожского, одного из самых почитаемых святых Сербской Православной Церкви. В числе участников празднования были митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий и викарий Новгородской епархии епископ Юрьевский Арсений, сообщает официальный портал Московского Патриархата со ссылкой на сайт Украинской Православной Церкви, сайт Черногорского-Приморской митрополии и пресс-службу Синодального отдела по монастырям и монашеству.

11 мая, накануне дня памяти святителя Василия Острожского, епископ Юрьевский Арсений совершил всенощное бдение в кафедральном соборе святителя Василия Острожского в городе Никшич. По завершении богослужения владыка Арсений передал в дар епископу Будимлянско-Никшичскому Иоанникию Евангелие. Владыка Иоанникий, в свою очередь, подарил викарию Новгородской епархии памятную панагию.

12 мая Божественную литургию в монастыре Острог, где покоятся мощи святителя Василия Острожского, возглавил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Ему сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, епископ Юрьевский Арсений, епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий, епископ Восточно-Американский Ириней, епископ Славонско-Пакрочский Иоанн, епископ Бихачско-Петровацкий Сергий, сербское духовенство, клирики из Русской и Румынской Православных Церквей.

По окончании богослужения митрополит Амфилохий обратился к сослужившим иерархам с приветственным словом.

К участникам торжеств также обратился митрополит Тернопольский Сергий, передавший верующим благословение и поздравление Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также слова благодарности митрополиту Амфилохию за «молитвы, за единение в любви, за единство в чистоте Православия».

По слову митрополита Сергия, в нынешнем неспокойном мире самым страшным является разобщение людей — разъединение в вере. «Наш народ переживает это разъединение, раскол, и новое бедствие — очередной раскол внутри Церкви, спровоцированный, можно сказать, не человеками, а из преисподней. — сказал архипастырь. — Но радостно свидетельствовать, что благодаря жизни в вере и братской поддержке, в том числе и народа вашего, наш народ хранит веру. И если раскольники забирают у нас храмы, то народ служит в домах, в палатках, под открытым небом, но хранит чистоту Православия. И в этом радость жизни со Христом, и в этом радость того, что мы с вами, через благословение владыки Амифолохия, едины в вере».

В дар от Предстоятеля Украинской Православной Церкви владыка Сергий передал митрополиту Амфилохию икону преподобного Иова Почаевского. Поблагодарив за дар, глава Черногорско-Приморской митрополии отметил, что особенно чтит преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. Владыка Амфилохий заверил, что молится о даровании православному народу Украины единства.

Торжества продолжились крестным ходом, во время которого по улицам города Никшич прошли десятки тысяч верующих.

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