19 мая 2019 года, в день рождения государя Николая II, по завершении архиерейской литургии, у Храма на Крови начался традиционный праздничный мотопробег — «крестный ход» мотоциклистов, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича и небесным покровителям уральской земли: святым Царственным страстотерпцам, святой великомученице Екатерине, праведному Симеону Верхотурскому, благоверному князю Александру Невскому, великомученику Георгию Победоносцу и другим небесным покровителям, свято чтимым на екатеринбургской земле. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил мотоколонну и благословил участников на доброе дело.

Несколько десятков мотоциклистов на своих «железных конях» отправились в путь от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, чтобы в обители почтить память и подвиг святого русского Царя Николая Александровича и его семьи.

Мотоциклы украшали стяги с изображением святых Царственных страстотерпцев и святых Православной Церкви: великомучеников Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Царственных страстотерпцев, праведного воина Феодора Ушакова, святых благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского.

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