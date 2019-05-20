Из Германии на Кипр вернули мощи девяти святых, похищенные из церкви Святого Мамаса (Маманта) в оккупированном городе Морфу, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент древностей и министерство транспорта, коммуникаций и работ Кипра.

Реликварий с мощами был похищен из церкви после турецкого вторжения на остров в 1974 году. Он был выставлен на онлайн-аукцион аукционного дома Hargesheimer в Дюссельдорфе, но был снят после того, как выяснилось, что он имеет статус украденного.

В деревянном реликварии в форме книги хранятся мощи святых Пантелеймона, Хараламба, Неофита, Трифона, Филиппа, Михаила Синанди, Полидора, Иоанна Лампадиста и Мамаса (Маманта).

На крышке изображен Святой Николай со святыми Пантелеймоном и Трифоном и двумя иерархами. На серебряной вкладке есть дата — 1835 год.

Департамент древностей поблагодарил всех, кто способствовал своевременному снятию реликвария с аукциона и его возвращению, особенно руководителей аукционного дома: когда они поняли, что реликвия находится в незаконном обороте, они решили выкупить его у владельцев, чтобы пожертвовать митрополии Морфу.

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