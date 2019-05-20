Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2019

Похищенные мощи девяти святых вернули на Кипр из Германии

Из Германии на Кипр вернули мощи девяти святых, похищенные из церкви Святого Мамаса (Маманта) в оккупированном городе Морфу, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент древностей и министерство транспорта, коммуникаций и работ Кипра.

Реликварий с мощами был похищен из церкви после турецкого вторжения на остров в 1974 году. Он был выставлен на онлайн-аукцион аукционного дома Hargesheimer в Дюссельдорфе, но был снят после того, как выяснилось, что он имеет статус украденного.

В деревянном реликварии в форме книги хранятся мощи святых Пантелеймона, Хараламба, Неофита, Трифона, Филиппа, Михаила Синанди, Полидора, Иоанна Лампадиста и Мамаса (Маманта).

На крышке изображен Святой Николай со святыми Пантелеймоном и Трифоном и двумя иерархами. На серебряной вкладке есть дата — 1835 год.

Департамент древностей поблагодарил всех, кто способствовал своевременному снятию реликвария с аукциона и его возвращению, особенно руководителей аукционного дома: когда они поняли, что реликвия находится в незаконном обороте, они решили выкупить его у владельцев, чтобы пожертвовать митрополии Морфу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в России при государственном финансировании продолжают ежегодно убивать сотни тысяч детей...

Екатеринбургские власти открыты для новых предложений о месте строительства храма святой Екатерины
Горожане могут в течение 10 дней направить свои предложения по этому поводу в Администрацию Екатеринбурга...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл попросил убрать забор на аллее в центре Екатеринбурга
В ближайшее время строительный забор вокруг места будущего храма святой Екатерины уберут ради мира и согласия...

Иерусалимский Патриарх Феофил III приветствовал на Святой Земле Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем...

Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины
Первым указом на президентском посту он объявил о роспуске Верховной рады...

Антиканонические действия Фанара на Украине — самая большая проблема Православного мира сегодня
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви вновь высказался по украинской проблеме...

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
Предстоятель Кипрской Церкви провел встречу с Сербским Патриархом Иринеем и членами Архиерейского Собора Сербской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Нила Сорского...

В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию на Бутовском полигоне

Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для туристов

В Алма-Ате продолжились торжества по случаю 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии

На «Дороге жизни» под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века

Мотопробег, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича, состоялся в Екатеринбурге

Епископ Клинский Стефан назначен настоятелем главного храма Вооруженных сил Российской Федерации

В Черногории прошли торжества, посвященные святителю Василию Острожскому

Похищенные мощи девяти святых вернули на Кипр из Германии
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика