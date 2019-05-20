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Сводка новостей от 20 мая 2019

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
Предстоятель Кипрской Церкви провел встречу с Сербским Патриархом Иринеем и членами Архиерейского Собора Сербской Церкви…

Патриарх Сербский Ириней и Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом17 мая 2019 года Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II провёл встречу с Патриархом Сербским Иринеем в Белграде. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Сербской Православной Церкви.

Отмечается, что в связи с тем, что в эти даты происходило заседание Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, Предстоятель Кипрской Церкви встретился с архиереями этой Поместной Церкви. Иерархи «провели сердечную братскую беседу».

По итогам заседания Собора Сербской Православной Церкви, был опубликован пресс-релиз, в котором официально заявлялось о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» и осуждались действия Константинополя по грубому вмешательству в церковные дела на Украине.

В греческих СМИ ранее сообщалось, что в ближайшее время Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II обсудит украинский вопрос с Предстоятелями Сербской, Болгарской и Элладской Православных Церквей, а затем посетит Святейшего Патриарха Московского Кирилла.

Из Белграда владыка Хризостом направился в Софию.

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Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
Предстоятель Кипрской Церкви провел встречу с Сербским Патриархом Иринеем и членами Архиерейского Собора Сербской Церкви...

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