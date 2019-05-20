Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2019

Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для туристов

Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для посещения туристами, сообщила РИА Новости глава «Абхазского союза туризма» Анна Калягина.

«Закрытие Новоафонского монастыря на нас [туротрасль] очень сильно влияет», — заявила Калягина на совещании у президента по подготовке к курортному сезону.

Анна Калягина пояснила, что непростая ситуация, сложившаяся вокруг монастыря, который всегда был «туристической Меккой», а затем и его закрытие в настоящее время для туристов, несет большой урон для туристической сферы в Абхазии.

«Если раньше паломничество развивалось очень бурно, то сейчас уже несколько лет оно все хуже и хуже стало из-за того, что существует раскол. И из-за того, что сейчас в Новый Афон православных паломников [которых отправляют в паломничество по Абхазии] не благословляют. А сейчас, учитывая еще то, что он [монастырь] закрыт, то даже обычные мирские путешественники не имеют туда доступа. Это, конечно, для нас урон, как для туристической сферы», — рассказала А. Калягина.

Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь основан русскими монахами в 1875 году. За счет российских инвестиций в Новоафонском монастыре проводилась капитальная реставрация православного комплекса.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в России при государственном финансировании продолжают ежегодно убивать сотни тысяч детей...

Екатеринбургские власти открыты для новых предложений о месте строительства храма святой Екатерины
Горожане могут в течение 10 дней направить свои предложения по этому поводу в Администрацию Екатеринбурга...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл попросил убрать забор на аллее в центре Екатеринбурга
В ближайшее время строительный забор вокруг места будущего храма святой Екатерины уберут ради мира и согласия...

Иерусалимский Патриарх Феофил III приветствовал на Святой Земле Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем...

Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины
Первым указом на президентском посту он объявил о роспуске Верховной рады...

Антиканонические действия Фанара на Украине — самая большая проблема Православного мира сегодня
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви вновь высказался по украинской проблеме...

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
Предстоятель Кипрской Церкви провел встречу с Сербским Патриархом Иринеем и членами Архиерейского Собора Сербской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Нила Сорского...

В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию на Бутовском полигоне

Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для туристов

В Алма-Ате продолжились торжества по случаю 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии

На «Дороге жизни» под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века

Мотопробег, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича, состоялся в Екатеринбурге

Епископ Клинский Стефан назначен настоятелем главного храма Вооруженных сил Российской Федерации

В Черногории прошли торжества, посвященные святителю Василию Острожскому

Похищенные мощи девяти святых вернули на Кипр из Германии

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика