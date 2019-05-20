Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для посещения туристами, сообщила РИА Новости глава «Абхазского союза туризма» Анна Калягина.

«Закрытие Новоафонского монастыря на нас [туротрасль] очень сильно влияет», — заявила Калягина на совещании у президента по подготовке к курортному сезону.

Анна Калягина пояснила, что непростая ситуация, сложившаяся вокруг монастыря, который всегда был «туристической Меккой», а затем и его закрытие в настоящее время для туристов, несет большой урон для туристической сферы в Абхазии.

«Если раньше паломничество развивалось очень бурно, то сейчас уже несколько лет оно все хуже и хуже стало из-за того, что существует раскол. И из-за того, что сейчас в Новый Афон православных паломников [которых отправляют в паломничество по Абхазии] не благословляют. А сейчас, учитывая еще то, что он [монастырь] закрыт, то даже обычные мирские путешественники не имеют туда доступа. Это, конечно, для нас урон, как для туристической сферы», — рассказала А. Калягина.

Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь основан русскими монахами в 1875 году. За счет российских инвестиций в Новоафонском монастыре проводилась капитальная реставрация православного комплекса.

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