Горожане могут в течение 10 дней направить свои предложения по этому поводу в Администрацию Екатеринбурга…

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма святой Екатерины, сообщает Интерфакс.

«Уже в понедельник и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — заявил глава региона.

Он также добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты. «Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам политика, власти как области, так и города понимают свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу.

«Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что, при всей разнице позиций, мнение всех без исключения жителей города и области одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — подчеркнул Куйвашев.

В связи с этим Администрация Екатеринбурга в понедельник начала собирать предложения горожан. «Сбор предложений будет продолжаться в течение десяти дней», — говорится в сообщении Администрации.

Все желающие смогут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту. «По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», — отметили в пресс-службе.

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