Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2019

Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в России при государственном финансировании продолжают ежегодно убивать сотни тысяч детей…

акция против абортов в КазаниСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь призвал власти обратить внимание на тему абортов и принять все меры, чтобы закрыть эту проблему в том масштабе, в котором она существует, сообщает РИА Новости.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — сказал Патриарх во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут дать подобный демографический эффект. «Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — добавил он.

По его словам, борьба за жизнь является для Церкви важным делом, «потому что проистекает из наших убеждений». «Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет ещё и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — сказал Патриарх.

Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть «приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни, — и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем».

Фонд «Женщины за жизнь» — движение в защиту жизни до рождения — реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора. Премия «Амбассадор защиты жизни до рождения» учреждена фондом в 2018 году. Награда представляет собой ювелирное изделие в виде небольшого круга с детской ладошкой посередине, изделие из белого золота с надписью «Сохрани в себе человека».

Русская линия

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Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в России при государственном финансировании продолжают ежегодно убивать сотни тысяч детей...

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