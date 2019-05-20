Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№ У-02/74 от 7 мая 2019 года) епископ Клинский Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова — Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», сообщает Патриархия.ru.

Храм Воскресения Христова в парке «Патриот», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, в настоящее время находится в стадии строительства. Высота храма вместе с крестом будет достигать 95 метров.

Здание спроектировано в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения. Фасады будут отделаны металлом, своды — остеклены.

Архитектурные пропорции храма глубоко символичны. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров (1945 год — окончание Великой Отечественной войны). Высота звонницы — 75 метров (в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота малого купола — 14,18 метров (1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне).

На территории комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах войны. Дорога к храму будет украшена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

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