Православным паломникам, которые хотят посетить пещеры, необходимо учитывать, что сделать это теперь можно только по предварительному запросу и в составе группы…

Вход в пещеры Псково-Печерского монастыря для паломников и туристов будет ограничен в связи с усилившейся там влажностью и повышением температуры, сообщил наместник монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), передаёт РИА Новости.

«К сожалению, вход в пещеры будет ограничен. Температура там сейчас поднимается в связи с тем, что усилилась влажность, диффузия воды с холма, и увеличивается иногда до 14−15 градусов при норме в 5 градусов. Поэтому мы, к сожалению, будем ограничивать. Не пресекать, не полностью прекращать доступ туда, но отдельными группами», — заявил митрополит Тихон.

По его словам, такая практика действовала в отношении пещер обители ещё в 1980-е годы, когда сам он был послушником в монастыре. Тогда в пещеры в определённое время допускались только организованные группы паломников и туристов в сопровождении монахов, которые там проводили экскурсии.

«В последние годы практика была другая: пещеры были открыты практически всегда. Но это — в том числе, и это — привело к серьезным проблемам. Они не критичны, потому что мы уже взялись за их решение. Сейчас будет готовиться проект по водоотводу, по гидроизоляции, по каким-то ещё моментам, которые в какой-то степени были упущены, но всё-таки мы вернёмся к той прежней практике, когда по специальным заявкам, заранее посланным, люди будут посещать пещеры», — отметил архипастырь.

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