В Санкт-Петербургской духовной академии на базе Издательства СПбДА открыт новый научно-просветительский проект — «Кафедра теории и истории церковного права», сообщает пресс-служба СПбДА.

Подобные проекты, объединяющие научную работу с просветительской составляющей, уже стали традицией для академии. Так, 22 февраля 2016 года, в Книжной гостиной Издательства открылся первый научно-просветительский проект «Византийский кабинет».

Использование в наименовании нового проекта слова «кафедра», с одной стороны, является обращением к дореволюционной традиции академии с ее кафедрой церковного законоведения, с другой — отсылкой к современным названиям базовых теоретических кафедр на юридических факультетах светских вузов.

«Церковное право — безусловно, недооцененная область церковной науки и практики. Признавая, что право — одна из наиболее практически применимых областей церковного знания, нужно заметить, что теория и история права как базовые дисциплины правоведения также нуждаются в дополнительной разработке. Иными словами, до тех пор, пока правом не начнут заниматься всерьез, как на научном, так и на практическом уровне, Церковь в этом отношении ждет неуверенность и слабость позиции. Поэтому открытие проекта „Кафедра церковного права“ — не просто перспективное, но весьма насущное начинание», — отмечает проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин.

По его словам, «на данный момент мы можем фиксировать: отсутствие церковно-правовой теории, слабое и несистематическое изучение истории права, отсутствие полноценного опыта правоприменения, даже при том, что функционируют церковные суды разных инстанций». «А право как система может жить только при условии одновременного развития всех его направлений. Значит, необходимо начинать, и начинать с того, что развито хуже всего — с теории права, с его систематизации, чем и может начать заниматься вновь создаваемый научный проект. Конечно, расти результаты его деятельности будут постепенно, но начинать пора», — считает отец Константин.

Руководителем проекта «Кафедра теории и истории церковного права» выступает известный специалист в области истории церковного права, доктор исторических наук, профессор А.Ю. Митрофанов.

«Теория права как самостоятельная научная дисциплина получила развитие в Древнем Риме. Сочинения Цицерона, Тита Ливия, Авла Геллия сохранили для нас многие нормы, характеризующие древнейший этап развития римского общества и государства. Именно в Римской империи в процессе исторического развития были заложены основы церковного права как права, которое было призвано регулировать жизнь новой религиозной коллегии. Спустя два века после Константина Великого император Юстиниан распорядился объединить выдержки из древнеримских юридических сочинений и создал новый свод памятников императорского законодательства. Кодекс Юстиниана играл роль не только правового сборника, сохранившего императорские конституции, начиная от императора Адриана, но также стал важнейшим источником по истории церковного права. Святитель Лев, папа Римский, писал о том, что Церковь живет по римскому праву. По словам знаменитого французского историка церковного права Жана Годме, римское право было церковным правом по той простой причине, что оно было правом верных чад Церкви. Поэтому история римско-византийского права без сомнения должна быть признана в качестве приоритетного направления исследовательской деятельности нового научно-просветительского проекта Академии», — рассказал профессор А.Ю. Митрофанов.

В дальнейшем к работе проекта планируется привлечь постоянных участников регулярно проводимых в академии церковно-правовых конференций, таких как доктора юридических наук А.А. Дорская и Ю.В. Оспенников, кандидат юридических наук Р.Ю. Почекаев и др.

Директор Издательства Санкт-Петербургской духовной академии Д.В. Волужков с удовлетворением отметил, что «из просто офиса, в котором готовятся к изданию книги и журналы, Издательство СПбДА превращается в некий научно-издательский центр, в котором на первый план выходит именно научная составляющая, которая, в свою очередь, находит свое выражение в нашей научной периодике и книгах».

Предполагается, что работа «Кафедры теории и истории церковного права» будет осуществляться в тесном взаимодействии с кафедрами церковно-практических дисциплин и церковной истории академии, а также с «Византийским кабинетом» и его руководителем священником Игорем Ивановым. Проект открыт к сотрудничеству со студентами и аспирантами академии, а также со всеми интересующимися церковным правом.

Работа «Кафедры теории и истории церковного права» проходит в Книжной гостиной Издательства Санкт-Петербургской духовной академии (наб. Обводного канала, д. 7).

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