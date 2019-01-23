Архиереи Грузинской Православной Церкви не имеют единого мнения по поводу признания «ПЦУ» и видят в единоличных действиях Фанара на Украине много сомнительного…

До сих пор в СМИ активно высказывались архиереи Грузинской Православной Церкви, которые выступали за признания «ПЦУ», и складывалось впечатление, что большинство Синода Грузинской Патриархии разделяет их мнение. Однако, в последние дни в прессе стали появляться голоса тех архипастырей, которые видят в действиях Фанара на Украине много смутительных и откровенно опасных вещей не только для украинских верующих, но и для мирового Православия в целом.

Так, 19 января 2019 года на своей странице в Facebook митрополит Руставский Иоанн опубликовал заявление, в котором высказал критику в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея и его действий на Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел.

Комментируя ситуацию, митрополит Иоанн напомнил, что Грузинская Православная Церковь, определением Священного Синода от 27 декабря 2018 года, выразила своё отношение к предоставлению автокефалии, т. е. независимости Церкви в Украине.

По убеждению иерарха, «высказывания и декларирования частных взглядов политически ангажированных лиц затрудняют сохранение здоровой позиции».

«Военное противостояние между регионами Украины, что продолжается уже больше 3 лет, не должно перерасти в религиозное противостояние народа, который исповедует одну веру, — отметил владыка. — Общей заботой Вселенской Православной Церкви является сохранение единства единоверного народа».

Грузинский архипастырь призвал не забывать, что каноны Православной Церкви были сформированы в период с IV по VIII века Вселенскими и Поместными Соборами. «В этих постановлениях Соборов чётко определено отношение к группам отступников и отлучённых от Церкви. Определены и нормы их возвращения в лоно Церкви. Эти каноны базируются на Святом Евангелии и Апостольском Предании».

Владыка подчеркнул, что «иерархи Православной Церкви помнят, как они в 90-х годах ХХ века негативно оценили самовольное отделение от Матери-Церкви бывшего экзарха Украины митрополита Филарета».

«Несмотря на это, в этот раз Константинопольская Патриархия единолично и в одностороннем порядке решила подарить статус автокефальной Церкви духовным лицам, которые годами находились в расколе», — подчеркнул митрополит Руставский Иоанн.

Но «в основе единства Православной Церкви лежит не единоличный, папистский принцип, но соборность, что находит свое отражение в Символе Веры», — обратил внимание архипастырь.

«Вместе с тем, — продолжил митрополит Иоанн, — заметим, что условия автокефалии, которую предоставляет Константинопольская Патриархия Украине, и которые указаны в Томосе от 6 января 2019 года, больше соответствуют статусу автономии».

Архиерей Грузинской Православной Церкви обратил внимание, что при этом замалчивается факт, что большая часть православных украинцев остаются в юрисдикции Московского Патриархата и соответственно представляют часть полноты мировой Православной Церкви.

«Поэтому мы руководствуемся принципами права и икономии, чтобы дух раскола не торжествовал среди нас. Давайте помолимся о восстановлении единства в украинском народе, с которым мы исповедуем одну веру», — призвал владыка.

Русская линия