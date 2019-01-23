Сообщения ряда украинских СМИ о том, что Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил находится в больнице в тяжёлом состоянии и поэтому не смог принять прибывшего в Израиль президента Украины Петра Порошенко, оказались полным вымыслом.

Отказавшись встречаться с главой Украины, который не скрывал, что приехал в Иерусалим отстаивать интересы раскольников из «ПЦУ», Патриарх Феофил нашёл время и силы принять паломников и верующих канонической Украинской Православной Церкви.

Причём эта встреча состоялась 22 января 2019 года, спустя всего день после отмены встречи с Петром Порошенко.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор совершил паломничество в Святой Град Иерусалим. В рамках паломнической поездки состоялась встреча с Блаженнейшим Феофилом III, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины, сообщает официальный сайт Одесской епархии.

Блаженнейший Патриарх обратился к украинским паломникам с назидательным словом. Глава Иерусалимского Патриархата постарался поддержать верующих УПЦ, которые ныне претерпевают гонения со стороны властей, и подчеркнул, что сугубо молится о мире на Украине. Затем Патриарх Феофил передал своё Первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.

В память о визите Его Блаженство вручил украинским паломникам памятные подарки.

Яснее показать, кого поддерживает Иерусалимский Патриархат на Украине и собирается ли признавать «ПЦУ», Патриарху Феофилу (при соблюдении необходимой в таких делах дипломатии) было бы очень трудно.

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