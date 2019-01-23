22 января 2019 года, в годовщину со дня кончины архимандрита Венедикта (Пенькова), в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь молитвенно почтили память приснопоминаемого отца архимандрита, сообщает Патриархия.ru.

В этот день братия обители во главе с наместником монастыря епископом Можайским Леонидом, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а также паломники, прибывшие в обитель почтить память усопшего, молились о упокоении отца Венедикта.

По случаю годовщины преставления отца наместника было совершено восемь соборных Божественных литургий во всех храмах обители: Введенском, Владимирском, прп. Марии Египетской, Преображенском, Казанском, прп. Илариона Великого при паломнической гостинице, храме при подсобном хозяйстве и Предтеченском скиту.

По окончании Литургий были отслужены заупокойные литии. После поздней Литургии в Казанском храме монастыря состоялась соборная панихида, затем была совершена заупокойная лития у могилы приснопамятного архимандрита Венедикта.

Архимандрит Венедикт (в миру Владимир Андреевич Пеньков) родился 24 июня 1939 г. в г. Москве. В 1956 г. окончил среднюю школу г. Москвы, в 1958 г. — строительную школу г. Москвы.

С 1964 г. учился в Московской духовной семинарии и академии. В 1973 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1968 г. зачислен в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где нес послушания заведующего библиотекой, помощника казначея.

Впоследствии нес послушание скитоначальника Черниговского Гефсиманского скита лавры.

25 августа 1969 г. пострижен в мантию с именем Венедикт в честь преподобного Венедикта Нурсийского. 8 октября 1969 г. рукоположен во иеродиакона, 9 октября 1972 г. — в сан пресвитера.

С 20 января 1991 г. исполнял послушание наместника Введенской Оптиной пустыни.

Отошел ко Господу 22 января 2018 года на 79-м году жизни после тяжелой болезни. Отпевание и погребение были совершены 24 января 2018 года. Могила находится за алтарем Казанского храма монастыря.

Русская линия