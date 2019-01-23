|Сводка новостей от 23 января 2019
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Иерусалимский Патриарх Феофил III поддержал каноническую УПЦ
Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов): Вход в пещеры Псково-Печерского монастыря будет ограничен
Трёхчасовые переговоры по Курилам к прорыву не привели
Антироссийские санкции дают о себе знать
Митрополит Руставский Иоанн: В основе единства Православной Церкви лежит не папистский принцип, но соборность
Денисенко: Нет никакой «Православной Церкви Украины». Томос дали «Киевскому патриархату»!
Герхард Манготт: «Пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет»
Этот день в Русской истории
Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Болгарского Неофита
В Москве пройдёт первая выставка современного православного искусства
Патриарший наместник Московской епархии освятил храм блаженной Матроны Московской в подмосковном Богородске
Православный центр по работе с глухими и слабослышащими «Десница» выпустил видеоролики с толкованием Литургии
В ПСТГУ состоится вечер памяти протоиерея Всеволода Шпиллера
В Санкт-Петербургской духовной академии открыт научно-просветительский проект, посвященный теории и истории церковного права
Рождественский бал православной молодежи состоялся в Витебске