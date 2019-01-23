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Сводка новостей от 23 января 2019

Рождественский бал православной молодежи состоялся в Витебске

В фойе центрального корпуса Витебского государственного медицинского университета прошел Рождественский бал православной молодежи, сообщает официальный сайт БПЦ.

Мероприятие было организовано молодежным отделом Витебской епархии совместно с УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная академия ветеринарной медицины» и УО «Витебский государственный ордена Дружбы Народов медицинский университет».

С приветственным словом к участникам бала обратился руководитель молодежного отдела Витебской епархии протоиерей Александр Ковалёв. Священнослужитель поздравил юношей и девушек с праздником Рождества Христова, а также подчеркнул особую важность проведения подобных мероприятий для светской и православной молодежи.

После этого перед собравшимися с музыкальными номерами выступили Владислав Матеша и Диана Кармова.

Затем к участникам бала обратилась Алина Адамова, проводившая подготовительные танцевальные занятия на базе академии ветеринарной медицины. Наставница подбодрила танцоров и, настроив всех на позитивный лад, пригласила исполнить обязательный для придворных балов танец — полонез.

Также во время бала были исполнены: вальс «Дружба», армянский танец, регтайм, круговая джига, маразуля, полька-тройка, па-де-труа, испанский вальс, американская полька и па-де-грас.

Участниками бала стали студенты медицинского университета и академии ветеринарной медицины, а также члены витебских православных молодежных братств.

Русская линия

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Рождественский бал православной молодежи состоялся в Витебске
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