Вчера президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в течение трёх часов обсуждали вопрос заключения между Россией и Японией мирного договора и судьбу Курильских островов, однако к общему знаменателю так прийти и не смогли, сообщает Lenta.Ru.

Владимир Путин по итогам переговоров обратил внимание, что условия заключения мирного договора должны устраивать и быть одобрены народами двух стран. «Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», — заявил глава России.

Сама по себе эта фраза говорит о многом. Это означает, что никаких реальных договорённостей между Москвой и Токио пока нет, а речь идёт о долгих переговорах, только и всего.

Стоит также обратить внимание, что 11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, то есть и принадлежность России Курил.

В то же время в СМИ появилась информация, что власти Японии готовы пойти на сделку при условии передачи под контроль Токио двух из четырёх островов — Шикотан и Хабомаи, как того предусматривали прежние договорённости между Японией и СССР.

В отсутствии реального продвижения по территориальному вопросу, Путин и Абэ решили посвятить больше времени экономическому сотрудничеству двух стран, развитие которых могло бы смягчить российско-японские отношения и привести к возможному компромиссу по мирному договору.

В этом свете генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга дал положительную оценку завершившимся в Москве переговорам, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что первые лица государства распорядились продвигать диалог о мирном договоре на уровне министров иностранных дел и спецпосланников, а также провели откровенную дискуссию о перспективах двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

«В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году», — сказал Суга на пресс-конференции в Токио. Он также отметил, что основа основ — упорное ведение переговоров и «это не такая простая задача, чтобы сразу получить результат».

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