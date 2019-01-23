20 января 2019 года Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин великого освящения храма блаженной Матроны Московской города Богородска (ныне Ногинска) Московской области и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает пресс-служба Московской областной епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, настоятель храма иерей Александр Анохин и духовенство Московской областной епархии.

За богослужением молились глава Богородского городского округа Игорь Сухин, председатель совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов, председатель Балашихинского городского суда Юрий Ковальский, представители администрации городского округа, руководители предприятий, военнослужащие, ветераны, благотворители храма, прихожане и паломники.

По окончании Литургии настоятель храма священник Александр Анохин обратился к Патриаршему наместнику Московской епархии с словами приветствия и благодарности и преподнес в дар владыке икону Господа Иисуса Христа.

Затем к духовенству и молящимся с архипастырским словом обратился митрополит Ювеналий:

«Ваше Преосвященство, всечестные отцы, представители гражданских властей, дорогие братья и сестры! С большой радостью я сегодня посещаю этот приход. Помню, как в 2010 году по моему благословению владыка Роман на этом месте освящал основание будущего храма. Отец Михаил Ялов, который был тогда благочинным, всячески помогал и возглавлял строительство этого храма. Через три года сюда назначен был отец Александр, нынешний настоятель, для которого уже было уготовано место для богослужения. А начало всему положил отец Михаил. А в народе говорят: хорошее начало — половина дела. Эта пословица полностью подходит к строительству этого храма, потому что отец Александр одновременно занимался продолжением строительства храма и начал богослужения. Здесь создалась дружная община. Все здесь украшено множеством икон: их сейчас в храме 150. Это редкое явление. Когда освящается храм, обычно встречаешь пустые стены и немного народа. Возлюбленный отец Александр за эти годы не только украсил этот храм святыми образами, но собрал приход и создал воскресную школу. И сегодня при входе в храм меня приветствовали ее ученики. Все здесь сделано для того, чтобы только продолжать церковную жизнь. И я согласен с тобой, дорогой отец Александр, что нужно много проявлять внимания и заботы для воспитания детей, которые бы с раннего возраста познали любовь Божию, в сердце своем имели веру в Господа и потому были бы счастливы с детства.

Мне хочется всех вас поблагодарить за участие, а особенно жертвователей, потому что для этого храма жертвовали не только прихожане, но и представители государственной власти. Можно сказать, что этот храм воздвигнут, как в народе говорят, всем миром. Я низко кланяюсь вам. Благодарю всех вас за труды, благодарю строителей и проектировщиков, которые построили этот необычный храм. Здесь тепло для души, здесь хорошо молиться. И мне в этот торжественный момент хочется вручить особо потрудившимся Патриаршие и епархиальные награды. Однако прежде всего я хочу поблагодарить отца Александра за его приветствие, за его служение, за его прекрасный дар, который будет мне напоминать о сегодняшнем дне. А в этом месте великомученик Георгий Победоносец и блаженная Матрона Московская будут особыми покровителями для тех, кто будет приходит на молитву с тем, чтобы получить просимое для временной и вечной жизни".

Владыка Ювеналий вручил награды строителям, жертвователям и усердным труженикам храма. Настоятель храма блаженной Матроны Московской священник Александр Анохин и Ю.Ф. Ковальский были удостоены ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Награждая Ю.Ф. Ковальского, митрополит Ювеналий сказал: «Вас я особенно благодарю, Вы оказались самым активным мирянином, который помог нам дожить до этого радостного дня. Пусть Господь хранит Вас на многая лета!»

Настоятель Пантелеимоновского храма г. Электросталь протоиерей Михаил Ялов был удостоен Патриаршего знака храмостроителя; медали Московской епархии «За жертвенные труды» I степени были удостоены О.К. Манегина, В.Н. Тороп и А.Г. Щербаков; В.А. Ванеев и К.А. Арутюнян были награждены медалями «За жертвенные труды» II и III степеней; В.А. Хватов был удостоен благодарственной грамоты митрополита Ювеналия; благотворители, жертвователи и труженики храма — благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.

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