Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2019

В ПСТГУ состоится вечер памяти протоиерея Всеволода Шпиллера

23 января 2019 года в Соборной палате Свято-Тихоновского гуманитарного университета пройдет вечер памяти протоиерея Всеволода Шпиллера, посвященный 35-летию со дня блаженной кончины настоятеля Николо-Кузнецкого храма, выдающегося духовника и проповедника, чье служение пришлось на тяжелые для Церкви годы советской власти, сообщает сайт университета.

Личность отца Всеволода имеет для ПСТГУ особое значение, так как именно его храм в 1992 году стал центром для вновь созданного Богословского института (впоследствии — Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Отец Всеволод (1902−1984) был старцем, мудрым духовником, замечательным проповедником, европейски образованным человеком, талантливым во всех отношениях. В молодости он воевал в рядах Белой армии, эмигрировал в Болгарию, где получил богословское образование и стал священником. По благословению святителя Серафима (Соболева) вернулся в Россию и был назначен настоятелем храма свт. Николая в Кузнецах.

Протоиерей Всеволод Шпиллер прослужил настоятелем в Николо-Кузнецком храме 33 года, и за это время его приход стал одним из любимых для московской интеллигенции. Среди духовных чад протоиерея Всеволода были нынешний настоятель Николо-Кузнецкого храма, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв, протоиерей Николай Кречетов, протоиерей Александр Салтыков, протоиерей Валентин Асмус и многие другие известные московские священники.

Отец Всеволод явился основателем общины и вдохновителем многих замечательных и значимых начинаний, которые удалось реализовать после перестройки: православная школа, детский лагерь, университет и др. Скончался протоиерей Всеволод 8 января 1984 года.

Первый вечер памяти протоиерея Всеволода Шпиллера был проведен в рамках Чтений его имени, состоявшихся 25−27 мая 1992 года. С тех пор вечер памяти традиционно проходит в рамках Ежегодной богословской конференции ПСТГУ.

На вечере, посвященном памяти выдающегося московского пастыря, будут представлены доклады и презентации, а также воспоминания и живые свидетельства об отце Всеволоде Шпиллере.

Начало вечера в 18:30.

Адрес: Лихов пер., д. 6, стр. 1, Соборная палата.

Русская линия

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