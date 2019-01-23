Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в интервью «Немецкой волне» рассказал об условиях, которые пытаются добиться от России Евросоюз и Украина в вопросе заключения нового транзитного соглашения на прокачку российского газа через украинскую территорию, однако выразил скепсис по поводу того, что им удастся подписать такой договор с Москвой.

Трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа из РФ через Украину прошли в Брюсселе в начале недели, но конкретных результатов не принесли. Нынешний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года и с каждым днём ситуация становится всё более напряжённая.

«Ожидания сторон по вопросу нового договора сильно расходятся. Это касается и его продолжительности — Марош Шефчович настаивает, как минимум, на 10-летнем соглашении. <…>Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 миллиардов кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда „Северный поток-2“ достроят, „Газпрому“ без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе», — отметил эксперт.

Третьей причиной больших различий в ожиданиях сторон, по мнению Манготта, является то, что «Киев и Брюссель хотят заключить этот договор в соответствии с правилами ЕС, в то время как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной».

Немецкий эксперт отметил, что время играет на Россию, и потому в Кремле настроены на длительные и изнурительные переговоры. «Очевидно, Россия тянет время. Следующий раунд переговоров назначен лишь на май. То есть мы всё больше приближаемся к 31 декабря 2019 года — дате истечения текущего договора. Москва определённо хочет дождаться мартовских выборов президента в Украине и посмотреть, как тогда будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева. Россия и дальше продолжит затягивать переговоры, чтобы увеличить давление на ЕС и Украину, дабы они пошли на компромиссы», — заявил Герхард Манготт.

«Я исхожу из того, что Москва не примет объём транзита через Украину более чем в 15−20 миллиардов кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет», — заключил профессор.

Русская линия