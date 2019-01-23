Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2019

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Болгарского Неофита

21 января 2019 года, в день памяти святого мученика Неофита, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Болгарский Неофит отметил день своего тезоименитства.

В Софийском кафедральном соборе в честь святой мученицы Недели (Кириакии) была совершена Божественная литургия, за которой молились Святейший Патриарх Неофит, митрополиты, духовенство и прихожане софийских храмов, сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

По окончании Литургии Патриарх Неофит в сослужении архиереев и духовенства совершил благодарственный молебен своему небесному покровителю святому мученику Неофиту.

Затем митрополит Русенский Наум зачитал поздравление Предстоятелю Болгарской Православной Церкви от Священного Синода.

В ответном слове Святейший Владыка сердечно поблагодарил Священный Синод, клир и церковный народ за молитвенное участие в Божественной литургии. «Пусть Бог укрепляет нас Своей Божественной благодатью во всяком нашем добром и полезном деле, в возрастании в вере и в следовании за Христом по пути, который есть путь света и жизни», — пожелал Его Святейшество.

По завершении богослужения в здании Софийской митрополии Патриарха Неофита поздравляли члены Священного Синода, представители Поместных Православных Церквей, духовенство Болгарской Православной Церкви, глава дирекции вероисповеданий при Совете министров Болгарии Эмил Велинов, декан Богословского факультета Софийского университета Александр Омарчевский, сотрудники синодальных отделов, представители научной и культурной общественности Болгарии.

Поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Святейшему Патриарху Неофиту по случаю дня тезоименитства огласил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Болгарском Патриархе архимандрит Вассианн (Змеев). Священнослужитель также передал Предстоятелю Болгарской Церкви поздравление председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, сообщает сайт подворья Русской Православной Церкви в Софии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриарх Феофил III поддержал каноническую УПЦ
Отказавшись встретиться с Петром Порошенко, глава Иерусалимского Патриархата лично приветствовал верующих УПЦ...

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов): Вход в пещеры Псково-Печерского монастыря будет ограничен
Православным паломникам, которые хотят посетить пещеры, необходимо учитывать, что сделать это теперь можно только по предварительному запросу и в составе группы...

Трёхчасовые переговоры по Курилам к прорыву не привели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились углублять экономические отношения, чтобы решить проблему мирного договора...

Антироссийские санкции дают о себе знать
Правительство России намерено отменить льготы на электроэнергию для сельского населения...

Митрополит Руставский Иоанн: В основе единства Православной Церкви лежит не папистский принцип, но соборность
Архиереи Грузинской Православной Церкви не имеют единого мнения по поводу признания «ПЦУ» и видят в единоличных действиях Фанара на Украине много сомнительного...

Денисенко: Нет никакой «Православной Церкви Украины». Томос дали «Киевскому патриархату»!
В украинских СМИ появилась аудиозапись, на которой лже-патриарх Филарет требует от своих подчинённых не употреблять название «ПЦУ»...

Герхард Манготт: «Пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет»
В Германии прокомментировали безрезультатные переговоры России, Украины и ЕС по новому договору о транзите российского газа по украинской территории...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Феофана Затворника...

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Болгарского Неофита

В Москве пройдёт первая выставка современного православного искусства

Патриарший наместник Московской епархии освятил храм блаженной Матроны Московской в подмосковном Богородске

Православный центр по работе с глухими и слабослышащими «Десница» выпустил видеоролики с толкованием Литургии

В ПСТГУ состоится вечер памяти протоиерея Всеволода Шпиллера

В Санкт-Петербургской духовной академии открыт научно-просветительский проект, посвященный теории и истории церковного права

В Оптиной пустыни молитвенно почтили память архимандрита Венедикта (Пенькова)

Рождественский бал православной молодежи состоялся в Витебске

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика