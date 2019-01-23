21 января 2019 года, в день памяти святого мученика Неофита, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Болгарский Неофит отметил день своего тезоименитства.

В Софийском кафедральном соборе в честь святой мученицы Недели (Кириакии) была совершена Божественная литургия, за которой молились Святейший Патриарх Неофит, митрополиты, духовенство и прихожане софийских храмов, сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

По окончании Литургии Патриарх Неофит в сослужении архиереев и духовенства совершил благодарственный молебен своему небесному покровителю святому мученику Неофиту.

Затем митрополит Русенский Наум зачитал поздравление Предстоятелю Болгарской Православной Церкви от Священного Синода.

В ответном слове Святейший Владыка сердечно поблагодарил Священный Синод, клир и церковный народ за молитвенное участие в Божественной литургии. «Пусть Бог укрепляет нас Своей Божественной благодатью во всяком нашем добром и полезном деле, в возрастании в вере и в следовании за Христом по пути, который есть путь света и жизни», — пожелал Его Святейшество.

По завершении богослужения в здании Софийской митрополии Патриарха Неофита поздравляли члены Священного Синода, представители Поместных Православных Церквей, духовенство Болгарской Православной Церкви, глава дирекции вероисповеданий при Совете министров Болгарии Эмил Велинов, декан Богословского факультета Софийского университета Александр Омарчевский, сотрудники синодальных отделов, представители научной и культурной общественности Болгарии.

Поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Святейшему Патриарху Неофиту по случаю дня тезоименитства огласил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Болгарском Патриархе архимандрит Вассианн (Змеев). Священнослужитель также передал Предстоятелю Болгарской Церкви поздравление председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, сообщает сайт подворья Русской Православной Церкви в Софии.

Русская линия