В украинских СМИ появилась аудиозапись, на которой лже-патриарх Филарет требует от своих подчинённых не употреблять название «ПЦУ»…

Украинские средства массовой информации распространили аудиозапись разговора лже-патриарха Филарета Денисенко со своими подчинёнными, в ходе которого он открыто заявляет, что он не станет распускать «Киевский патриархат» и менять его название на «Православную церковь Украины», сообщает «Союз православных журналистов».

В ходе беседы, утечка которой произошла со стороны представителей УПЦ КП, Денисенко утверждает, что Фанар дал Томос не «ПЦУ», а именно «Киевскому патриархату», поскольку у него больше всего приходов.

«Так называемые богословы начали говорить, что новая Церковь создана. Какая новая Церковь? Церковь не новая, а Церковь, которая существует больше 25 лет. И если бы не было этой Церкви „Киевского патриархата“, то кому Томос давать — этим двум московским архиереям без приходов? Или Автокефальной церкви, в которой 500 приходов? Ясно, что дали Томос „Киевскому патриархату“. Потому, это не новая Церковь. Потому от этой терминологии, что это новая Церковь, нужно отказываться и её не употреблять», — заявил лже-патриарх.

Обращаясь к главе Издательского управления УПЦ КП Филарет дал следующие указания: «Искоренить это название — Православная Церковь Украины — это не наше название. Мы являемся Украинской Православной Церковью. Как и другие: Болгарская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, Сербская и т. д. „Православная Церковь в Украине“ — означает, что это не господствующая Церковь, а лишь одна из Церквей в Украине. А мы — господствующая Церковь в Украине».

Также Филарет обратился к Михаилу Омельяну, куратору официального сайта УПЦ КП, чтобы информация о новой Церкви была подана соответствующим образом: «Отец Михаил, вы там занимаетесь, пишите в Интернете. Так вот, чтобы в наших источниках информации не было этой ПЦУ. УПЦ, а не ПЦУ».

Всё это означает, что Денисенко не отходит от дел и продолжает жёстко руководить своими подчинёнными в «Киевском патриархате». Однако, судя по тому, что на сей раз произошла утечка этого частного разговора, среди раскольников далеко не все довольны тем, что лже-патриарх Филарет не хочет уходить на покой и стремится ликвидировать «ПЦУ».

Русская линия