Православный Youtube-канал Центра по работе с глухими и слабослышащими «Десница» опубликовал 30 видеосюжетов по теме «Видеоразбор и толкование Божественной литургии на жестовом языке», сообщает Диакония.Ru.

«Мало кто знает, что главным центром Православия является особое богослужение — Литургия. Еще она называется „Евхаристия“ и „Причащение“, — говорится в первом видео цикла роликов. — Мы решили выпустить для вас видео, чтобы объяснить смысл Литургии и чтобы вам стало ясно, почему она так важна для Церкви и для каждого человека».

В чем заключается главное Таинство Церкви, рассказывает в роликах на русском жестовом языке слабослышащий диакон Павел Афанасьев — носитель жестового языка. В роликах он поясняет, какие бывают богослужения, какой была Литургия, рассказывает об отличиях в Литургиях и условиях, при которых может совершаться богослужение. Также в роликах детально объясняются части Литургии: великая ектения, антифоны, Великий вход, Символ веры, Евхаристический канон и причащение.

Видеоролики созданы для глухих и слабослышащих, а также для всех интересующихся вопросами веры. Сюжеты сопровождаются субтитрами и закадровым голосом и ориентированы на широкую аудиторию. Священнослужители и сотрудники приходов, которые работают с людьми с нарушениями слуха, могут использовать ролики, выпущенные на канале «Десница» как учебно-методический материал.

Проект по толкованию Литургии на жестовом языке осуществляется при участии глухих и слабослышащих — носителей русского жестового языка. Работа ведется Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» в сотрудничестве с Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Предыдущим совместным проектом было «Евангелие от Марка на русском жестовом языке» в приложении для Android. Приложение включает видеоролики с переводом Евангелия от Марка на русский жестовый язык, разделенные на смысловые отрывки. Жестовый перевод сопровождается подключаемыми субтитрами с адаптированным русским текстом, созданным на основе обратного перевода с русского жестового языка.

Проект поддержан грантом конкурса «Православная инициатива 2017−2018» фонда «Соработничество».

Канал действует при Центре по работе с глухими и слабослышащими людьми «Десница», который по благословению председателя Синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона был открыт в 2015 году при храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы. Община глухих при храме насчитывает 60 человек. В 2016 году в храме в Новокосино прошло первое в истории Патриаршее богослужение с участием общин глухих из разных городов России с переводом на жестовый язык. В сентябре 2018 года открылся новый филиал Центра «Десница» при храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

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