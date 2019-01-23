Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2019

В Москве пройдёт первая выставка современного православного искусства

Первая выставка художественного проекта «После иконы» откроется 25 января 2019 года, в Татьянин день, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Проект «После иконы» представляет собой собрание концептуальных произведений и инсталляций группы православных художников и иконописцев под кураторством кандидата философских наук, художника и исследователя проблемы изобразительного канона в христианском искусстве А. Беликова.

«После иконы» — живой, смелый творческий эксперимент, призванный стать своего рода художественным ответом на то, что принято называть современным искусством в нашу эпоху.

Выставки Проекта успешно проходили в Санкт-Петербурге, Перми, Севастополе, Великом Новгороде и других городах, а Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя станет первой столичной площадкой, где можно будет вживую ознакомиться с современным православным искусством.

Презентация выставки состоится 25 января 2019 года в 17:30 и будет приурочена к ежегодному праздничному молодежному концерту, организуемому Молодежным отделом Московской городской епархии в Зале Церковных Соборов.

В дальнейшем работы Проекта будут доступны для посетителей с 27 по 31 января в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».

Русская линия

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