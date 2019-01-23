Официальные российские власти отказываются признавать, что санкции, введённые против России за присоединение Крыма со стороны США и Европы, возымели какое-либо действие на жизнь России. Однако, российское население в полной мере начинает ощущать их действие в виде целой череды непопулярных мер российского правительства.

Стоит признать, что последние годы были отмечены тенденцией, когда российские госчиновники наперебой начали предлагать идеи, как собрать с населения в бюджет страны больше средств. Перечислять все эти инициативы нет никакого смысла, они и так у всех на слуху. Немалую часть из них власти уже приняли, поскольку денег в казне из-за санкции явно не хватает.

В этих условиях Министерство экономики предложило также принять план соцнормы энергопотребления, который предусматривает отмену тарифных льгот для владельцев электроплит и сельских жителей, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Коммерсант».

По плану Минэкономики, льготы отменят к 2033 году и будут делать это постепенно. Предполагается, что социальная норма составит 300 кВт/ч в месяц. Она будет оплачиваться по базовому тарифу. Тариф от 300 до 500 кВт/ч в месяц предполагает повышенный тариф. Потребление свыше 500 кВт/ч в месяц придётся оплачивать по экономически обоснованному тарифу.

Если дом не подключен к отопительной системе, для него будет действовать повышенная социальная норма.

Предложение Минэкономики будут рассматривать на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в среду. Оно сделано в рамках поручения по борьбе с перекрестным субсидированием.

По информации «Коммерсанта», Минэнерго не поддерживает новый тарифный план, опасаясь социального взрыва.

Русская линия