Непредсказуемое и предельно жёсткое поведение президента США Дональда Трампа по отношению к своим союзникам в Европе заставляет власти Германии и Франции думать не только о своём экономическом благосостоянии, но и о военной безопасности на тот случай, если у них в НАТО возникнут какие-то разногласия с американцами, и те начнут диктовать Берлину и Парижу условия, которые они сочтут неприемлемыми.

Через 56 лет после подписания Елисейского договора — первого договора о дружбе между Германией и Францией — канцлерин ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 22 января, в Ахене скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества, большая часть которого посвящена военной взаимопомощи и политическим вопросам, сообщает «Немецкая волна».

Франция и Германия согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить незамедлительно. В документе отмечается, что для Франции и Германии настало время «вывести двусторонние отношения на новый уровень и подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя государствами и Европой в XXI веке».

Что это за вызовы не сообщается. Однако, в договоре заявляется, что стороны выражают твёрдую приверженность «международному миропорядку, зиждущемуся на соблюдении правил и многополярности, в центре которого находится ООН». Само по себе это утверждение очень напоминает то, на чём все последние годы настаивала Москва — мир больше не является однополярным, и США не могут быть в нём единственным мировым гегемоном.

Что касается военной составляющей, то в случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за приём Германии в Совет Безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.

Русская линия