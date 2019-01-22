Президент Украины встретился в Иерусалиме с викарием Его Блаженства и передал Патриарху «ряд месседжей»…

Президент Украины Пётр Порошенко, которого по причине болезни отказался принять Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил, не стал стесняться и провёл встречу с патриаршим викарием архиепископом Аристархом, через которого попытался оказать давление на Его Блаженство в вопросе признания «ПЦУ».

Чтобы смягчить неприятную ситуацию, в которую попал Пётр Порошенко из-за отмены встречи, украинские СМИ распространяют информацию о том, что Патриарх Феофил III находится в больнице и едва ли не при смерти. Однако, это почему-то не остановило главу Украины, который приехал решать проблему украинских раскольников.

«Президент передал все месседжи Патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского Патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской Церкви», — сообщает «Интерфакс Украины» со ссылкой на члена украинской делегации.

Что это за «месседжи» остаётся неясным. Хотелось бы верить, что Пётр Порошенко просто пожелал Его Блаженству скорейшего выздоровления, однако, скорее всего, он настаивал на признании Иерусалимским Патриархатом созданной при его непосредственном участии «ПЦУ».

Владыка Аристарх вместо Патриарха Феофила вынужден был сопровождать президента Украины к Храму Гроба Господня, и это стало причиной того, что в украинской делегации заявили, что Иерусалимская Церковь «поддерживает Украину».

Можно себе представить, что бы написали украинские СМИ, если бы встреча Петра Порошенко и Патриарха Феофила всё же состоялась. Понимая это, в Иерусалиме, видимо, и решили отказаться от приветствия президента Украины на самом высоком уровне. Уж слишком часто в последнее время Предстоятелям Поместных Церквей приходится опровергать сообщения украинских властей о поддержке украинской автокефалии.

Русская линия