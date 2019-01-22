Константинопольские экзархи на Украине, судя по всему, потеряли какое-либо влияние на украинских раскольников. Если до выдачи Томоса к их мнению в Киеве ещё прислушивались, то теперь на их позицию никто не собирается обращать никакого внимания.

Так, в своё время именно представители Фанара настояли на том, чтобы объединённая церковь украинских раскольников называлась «Православной Церковью Украины», а не «Украинской Православной Церковью».

Греки традиционно видят в славянских Православных Церквях стремление к этнофилитизму и потому настаивают на том, чтобы они называли себя с привязкой к государству, а не к народу. Тем более, что это соответствует политике Фанара в отношении диаспор, представителей которых они считают паствой Вселенской Патриархии и никого более.

Согласно Томосу, «ПЦУ» не имеет права открывать приходы за пределами Украины и её власть ограничена государственными границами. Поэтому это название полностью устраивает фанариотов, но серьёзно раздражает лже-патриарха Филарета Денисенко, который стремится сохранить УПЦ КП и свои приходы за границей.

Думается, что греки допустили большую ошибку, не прописав в Томосе полное название «ПЦУ» и лишь упомянув о «Святейшей Церкви Украины». Это дало повод для Денисенко заявить, что называть новую церковь «ПЦУ» неправильно (это, мол, неправильный перевод с греческого), и она должна называться Украинской Православной Церковью (позже он, видимо, добавит «Киевского Патриархата»).

«Сейчас распространяют неверное название — ПЦУ, Православная церковь Украины. Правильно — Украинская православная церковь. Мы же не говорим „Православная церковь России“ или „Православная церковь Болгарии“. Это необходимо исправить», — заявил Филарет в понедельник в интервью ТСН.

На реплику журналиста о том, что это название официальное, лидер самораспустившегося «Киевского патриархата» возразил, что это неправильный перевод и что «надо говорить правильно — Украинская православная церковь».

При этом Денисенко забывает, что Русская, Сербская, Болгарская и прочие Православные Церкви по сравнению с «ПЦУ» имеют полноценные автокефалии, которые ни в чём не ограничены Константинопольским Патриархатом. Это именно Церкви русского, болгарского, сербского и прочих народов, где бы эти народы не проживали. В то же время «ПЦУ» — это митрополия только Украины, имеющая целый ряд жёстких ограничений со стороны Константинополя, и потому греки никогда не согласятся называть её Украинской Церковью, а не Церковью Украины.

Впрочем, Денисенко это вряд ли остановит — он серьёзно настроен на то, чтобы превратить «ПЦУ» в «УПЦ КП», и никакой Фанар ему в этом деле не указ.

Русская линия