Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2019

«Казачество России: за волю, веру и Отечество»
В Екатеринбурге стартует масштабный проект, посвящённый 100-летию трагедии расказачивания…

24 января 2019 года в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история. Свердловская область» состоится торжественное открытие культурно-просветительского проекта «Казачество России: за волю, веру и Отечество». В церемонии примут участие представители Оренбургского казачьего войска, государственных структур и общественных организаций Свердловской области, историки, занимающиеся исследованием казачества, атаманы казачьих обществ, а также учащиеся кадетских и казачьих классов образовательных учреждений Екатеринбурга и области. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Проект «Казачество России: за волю, веру и Отечество» посвящён столетию политики расказачивания — принятию директивы Оргбюро ЦК РКП (б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 24 января 1919 года и событиям, связанным с директивой. Этот документ положил начало репрессиям казачьего сословия в России, в результате чего воинская доблесть, широта казачьей души и безграничная любовь к Родине начали искореняться и были преданы забвению на последующие десятилетия. Официальное возрождение этого самобытного явления русской жизни началось с Указа Президента РФ «О мерах по реализации закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» от 15 июля 1992 году.

Однако вековые традиции и доблестная история казачества России сохранились в памяти народа. Проект включает в себя мультимедийную выставку «Казачество России: от забвения к признанию», которая раскрывает историю военных подвигов казаков, связанную с защитой и укреплением государственных границ России в разные исторические периоды. Среди них покорение Сибири Ермаком в XVII веке, участие в народном ополчении Минина и Пожарского в 1612 году, штурм Измаила в 1760 году, взятие Парижа в 1814 году в ходе заграничных походов русской армии и многие другие события русской истории. На выставке можно будет узнать о выдающихся деятелях казачьего движения и их заслугах перед Россией: о Ермаке Тимофеиче, Матвее Платове, Алексее Каледине и других.

Экспозиция «Служу Отечеству, казачеству и вере православной» в рамках проекта посвящена истории Оренбургского казачьего войска. На выставке будет представлена форма оренбургских казаков, их вооружение, знамёна и военные награды.

«Проект „Казачество России: за волю, веру и Отечество“ рассчитан не только на временные выставки об истории самобытного сословия России, традиции которого возрождаются сегодня. В течение 2019 года в историческом парке пройдут лекции, мастер-классы, кинолектории и концерты творческих казачьих коллективов, посвящённые русскому казачеству», — рассказали в Парке истории.

Проект создан парком «Россия — Моя история» совместно с департаментом внутренней политики губернатора Свердловской области, Екатеринбургской митрополией, Оренбургским войсковым казачьим обществом, Ассоциацией кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области, Духовно-просветительским центром «Царский», Общероссийской общественной организацией «Двуглавый орёл», хуторским казачьим обществом «Хутор «Уральский», общественным движением «Казачий дозор» и Музеем военной техники УГМК.

Открытие выставки состоится 24 апреля в 16:00.

Мультимедийный парк «Россия — Моя история. Свердловская область»: Екатеринбург, ул. Народной воли, 49.

Русская линия

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