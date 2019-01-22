Первый в России храм в честь преп. Серафима Саровского признан памятником регионального значения

В соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Церковь св. Серафима Саровского» (п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 10, лит. А) включена в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщает сайт КГИОП.

Храм построен в 1904 году по проекту архитектора В.В. Сарандинаки и военного инженера И.Т. Соколова для «Общества, распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» — организации, активно занимавшейся на рубеже веков благотворительной, издательской и просветительской деятельностью.

Место для строительства храма, а также для постройки летнего лагеря для детей из бедных семей, обучающихся в школах Общества, было выделено графиней Ольгой Викторовной Левашовой, владелицей имения «Осиновая Роща».

Здание представляло собой редкий для Санкт-Петербурга образец деревянного храма начала XX века. При строительстве церкви авторы использовали мотивы русского деревянного зодчества.

Влияние нового стиля выразилось в использовании типа храма, более характерного для каменного зодчества — пятиглавого с колокольней, в нехарактерных для деревянных храмов больших оконных проемах, использовании заимствованных из гражданской деревянной архитектуры накладных профилированных и резных деталей.

Храм связан с жизнью и деятельностью канонизированных святых — священномученика отца Философа Орнатского и святого отца Иоанна Кронштадтского.

Освящение храма состоялось в июле 1904 года, накануне первой годовщины прославления преподобного Серафима Саровского. Этому событию была посвящена заметка в журнале «Православно-русское слово» (№ 11 1904 г.): «Прекрасная погода в день освящения храма много способствовала торжеству и привлекла к нему большие толпы окрестных дачников и жителей ближайших деревень. Немало приехало друзей Общества и из столицы. В 9 часов утра с поездом железной дороги прибыл из Петербурга почетный член Общества, преосвященный Сергий епископ Ямбургский, ректор духовной академии, совершивший чин освящения и первую литургию в новоосвященном храме».

С 1904 по 1917 годы в церкви служили священники Василий Михайлович Никольский, Мелентий Алексеевич Щепинский, Владимир Иосифович Сейбук, Иоанн Колпаков, братья Орнатские — священномученик Философ и протоиерей Иоанн.

История храма связана с жизнью святого о. Иоанна Кронштадтского — духовного наставника председателя Общества религиозно-нравственного просвещения отца Философа Орнатского. С семьей Орнатских отца Иоанна Кронштадтского связывали родственные узы. Священник храма отец Иоанн Орнатский с 1894 года был женат на племяннице Иоанна Кронштадтского — Анюте, Анне Семёновне Малкиной, вырастившей и воспитавшей 14 детей. В Графской у семьи был дом, построенный на средства о. Иоанна Кронштадтского, который нередко служил в местном храме.

В 1936 году отец Иоанн Орнатский был арестован. Священник умер в тюрьме спустя год после ареста.

Последний настоятель храма протоиерей Николай Меринов был арестован и расстрелян в 1937 году на Левашовской пустоши (реабилитирован посмертно в 1990 году). С того времени храм был закрыт для верующих, убранство уничтожено и разграблено, а купола и колокольня разобраны. В период с 1937 по 1991 годы храм использовался как склад, клуб, пункт проката. Утварь и иконы разграблены, внутреннее убранство уничтожено.

Возрождение храма началось после регистрации в ноябре 1990 года приходской общины. В 1992 году здание церкви было передано приходу церкви св. Серафима Саровского. Приспособление полуразрушенного здания к использованию в качестве храма с возведением верхних частей, глав, шатров велось силами и на средства прихода с 1993 года. Работы продолжались более 12 лет, и были завершены к 2006 году.

С 2001 года, после включения церкви в перечень выявленных объектов культурного наследия, воссоздание храма велось уже под контролем КГИОП по согласованному проекту, выполненному архитектором А.А. Петровым.

Все элементы восстановленной к этому времени церкви, не соответствовавшие согласованным проектным решениям, по указанию КГИОП были демонтированы и заменены на соответствующие утвержденному проекту.

В ходе работ были воссозданы перекрытия и венчающие части, включая колокольню и главки. Полностью заменена обшивка сруба, вновь выполнены декоративные накладные профилированные и резные детали. Установлен новый пятиярусный иконостас.

В проекте воссоздания 2001 года были допущены некоторые отступления от исторического облика: не были воссозданы окна под карнизом основного четверика, бочковидные завершения крылец заменены на двускатные. Образцы для восстановления кронштейнов и наличников, а также рисунок оконных заполнений были взяты с натуры (к началу 1990-х годов они частично сохранялись).

Входные филенчатые звери с остекленной верхней фрамугой воссозданы по историческим фотографиям. Характер и принцип обшивки калеванной доской в проекте 2001 года соответствует историческому: нижняя часть до опоясывающей тяги обшита вертикально поставленными досками, верхняя — горизонтальными.

В настоящее время от подлинной исторической конструкции постройки сохраняются деревянные венцы нижнего яруса. Сохранились также плановые габариты основной части здания (без крылец и тамбура), характер завершения церкви и композиция основного объема под главами, исторические высотные отметки, размещение оконных и дверных проемов, конфигурация шатров и малых главок.

Элементы архитектурно-художественной отделки в интерьере храма не сохранились.

Освящение храма состоялось в апреле 2015 года. Обряд освящения провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В настоящее время здание церкви находится в собственности православной местной религиозной организации Прихода храма преподобного Серафима Саровского п. Песочный Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.

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