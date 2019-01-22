Рождественский фестиваль Петродворцового благочиния состоялся 20 января у строящегося храма страстотерпца царевича Алексия в Знаменке. Присутствовали благочинный округа протоиерей Михаил Терюшов и настоятель храма, организатор фестиваля иерей Александр Нефедов, сообщает «Вода живая».

«Каждый своим талантом и умениями прославим родившегося Господа, — сказал отец Михаил. — В наше время у Христа, как и при Его земной жизни, много противников. Совместная радость нужна, чтобы ощутить единство Церкви, которую Христос утвердил на земле».

Творческие коллективы благочиния участвовали в концерте. Вертепный спектакль показала фольклорная студия «Русские традиции». Хор-оркестр из храма преподобного Серафима Саровского в Старом Петергофе исполнил песню Бориса Гребенщикова на стихи Афанасия Фета. Воспитанники воскресных школ собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе и Михайловского собора в Ораниенбауме показали постановку и прочитали стихи. В представлении приняли участие певчие храма благоверных Петра и Февронии в Стрельне, актер Театра Ленсовета Эрнест Темирханов, режиссер театра «Виноград» Анна Бархатова. Участники студии танцев кадетского корпуса, несмотря на трудности с фонограммой, блестяще исполнили вальс под русскую гармонь и аплодисменты зала.

Протоиерей Михаил Терюшов и директор ЦДКиО протоиерей Георгий Лаврушин вручили дипломы победителям детского творческого конкурса «Рождество Христово».

Состоялись уличные гуляния с театрализованным действом о пути волхвов к Богомладенцу Христу. Была развернута ярмарка, все водили хороводы, соревновались в стрельбе из лука, угощались горячей гречневой кашей и чаем из полевой кухни.

Гостем фестиваля стала фолк-группа «Отава Ё», исполнившая рождественские песни и колядки. Завершился праздник огненным шоу и фейерверком.

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