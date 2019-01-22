Губернатор Пензенской области потребовал от глав муниципалитетов взять на контроль ситуацию с массовыми абортами в регионе и оказывать помощь женщинам, попавшим в тяжёлую ситуацию…

Активная деятельность Русской Православной Церкви, которая в последние годы стремится оказать посильную помощь беременным женщинам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, чтобы они не делали абортов, привлекла внимание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который решил последовать примеру верующих.

Глава региона призвал местных чиновников оказывать поддержку беременным женщинам, решившимся на аборт из-за плохих бытовых условий и отсутствия материальных средств. С этой целью он поручил главам муниципальных образований Пензенской области беседовать с женщинами, которые собираются сделать аборт, чтобы выяснить причину такого решения, сообщает Интерфакс.

«С каждой женщиной, заявившей о своем решении прервать беременность, должны встретиться и побеседовать главврач женской консультации, психолог, представительницы активной женской общественности и в обязательном порядке — глава муниципального образования, чтобы выяснить причины такого решения. Если дело в тяжёлом материальном положении или плохих бытовых условиях, помочь найти выход», — заявил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что в области «есть определённые проблемы с демографией, в частности с прерыванием беременностей», однако в последнее время ситуация улучшилась, число абортов снижается.

«Сейчас у глав муниципальных образований такая практика есть, но они встречаются далеко не со всеми женщинами, собравшимися прерывать беременность, а должны общаться с каждой, биться за появление на свет каждого ребёнка. Если я узнаю, что такая работа не ведётся, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», — предупредил губернатор своих подчинённых.

Иван Белозерцев отметил, что существуют программы по поддержке материнства как на федеральном, так и на региональном уровнях. «Важно не давать женщинам пустых обещаний, а найти реальную возможность помочь», — добавил глава региона.

Русская линия