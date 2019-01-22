24 января 2019 года в 14.00 в информационном центре ТАСС в Москве состоится пресс-конференция, посвященная открытию XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Об этом сообщает Патриархия.ru.

В мероприятии примут участие: председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой.

Международные Рождественские образовательные чтения — крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения были проведены в 1993 году. XXVII Международные Рождественские образовательные чтения пройдут с 27 по 31 января.

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