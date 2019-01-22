21 января 2019 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в России Норбертом Конкоем, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также приняли участие руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв и советник Посольства Венгрии в России Габор Гергич.

Митрополит Иларион тепло приветствовал высокого гостя в стенах церковно-дипломатического учреждения. Председатель Отдела рассказал об опыте своего шестилетнего служения в качестве правящего архиерея Венгерской епархией Русской Православной Церкви.

Со своей стороны глава венгерской дипломатической миссии поблагодарил митрополита Илариона за возможность встречи, поздравив присутствующих с прошедшим праздником Богоявления. Господин Конкой рассказал об интенсивном развитии российско-венгерских отношений, в том числе в области культуры. Дипломат подчеркнул, что Правительство Венгрии уделяет большое внимание сотрудничеству с Русской Православной Церковью, которое, в числе прочего, выражается в выделении государственных субсидий на реставрацию храмов Венгерской епархии.

В ответном слове архипастырь попросил передать слова благодарности венгерским властям за внимание к нуждам православных верующих в Венгрии.

В ходе дальнейшей беседы архиепископ Венский и Будапештский Антоний подробно познакомил господина Конкоя с ходом реставрационных работ в храмах Венгерской епархии, в том числе кафедральном соборе в Будапеште.

В завершение встречи председатель ОВЦС и венгерский посол обменялись памятными подарками.

Русская линия