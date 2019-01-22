|Сводка новостей от 22 января 2019
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Иван Белозерцев: Мы должны биться за жизнь каждого ребёнка
Порошенко не пожалел больного Патриарха Феофила
Меркель и Макрон заключили военный союз и заявили о своей приверженности к многополярному миру
«Газпром»: Причина долгов за газ в Чечне низкая платёжная дисциплина, а не война
Протоиерей Андриа Джагмаидзе: Давление на Грузинскую Патриархию в вопросе признания «ПЦУ» недопустимо
Денисенко настаивает на сохранении «Киевского патриархата»
Мировое Православие трещит по швам
Ватикан обвинил Израиль в целенаправленном выдавливании христиан со Святой Земли
Этот день в Русской истории
«Казачество России: за волю, веру и Отечество»
«Россия 1» покажет фильм «Человек» к десятилетию интронизации Патриарха Кирилла
Рождественский фестиваль провели в Петродворцовом благочинии Санкт-Петербурга
В рамках Международных Рождественских чтений пройдёт конференция, посвященная детскому дополнительному образованию
В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию XXVII Международных Рождественских образовательных чтений
Первый в России храм в честь преп. Серафима Саровского признан памятником регионального значения
В Министерстве иностранных дел России состоялся ежегодный рождественский обед с участием официальных церковных представителей