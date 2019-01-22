Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2019

«Россия 1» покажет фильм «Человек» к десятилетию интронизации Патриарха Кирилла

Телеканал «Россия 1» 1 февраля представит документальный фильм Саиды Медведевой «Человек», приуроченный к 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Этот фильм — размышление о нашей жизни. Кто мы такие? Зачем живём? Этот фильм — наблюдение за жизнью Церкви, которая давно вышла за церковную ограду», — отметили в пресс-службе.

«Православные организации закрывают собой социальные „амбразуры“, помогая бездомным, больным, немощным, сиротам всем тем, у кого не осталось надежды. То, что 10 лет назад было личным подвигом одиночек, теперь превратилось в систему», — добавили на телеканале.

По данным пресс-службы, в съемках приняли участие священники и прихожане православных храмов от Москвы до Пензы, от Донецка до Ташкента, от Парижа до Филиппин, а также сотрудники благотворительных организаций, студенты духовных семинарий, журналисты и сам предстоятель Русской Православной Церкви.

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«Россия 1» покажет фильм «Человек» к десятилетию интронизации Патриарха Кирилла

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