Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2019

В Министерстве иностранных дел России состоялся ежегодный рождественский обед с участием официальных церковных представителей

21 января 2019 года в Доме приемов Министерства иностранных дел России состоялся Рождественский обед, проводимый ежегодно по приглашению руководства российского внешнеполитического ведомства, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие: с церковной стороны — председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов; со стороны МИД России — статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Г. Б. Карасин, директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) С.В. Григорьев, директор Второго департамента стран СНГ А.Ю. Руденко, директор Третьего департамента стран СНГ А.В. Стерник, заместитель директора ДСПО И.Н. Мозго, начальник Отдела по связям с основными российскими религиозными объединениями ДСПО М.М. Мелех и первый секретарь ДСПО И.К. Коростелёв.

За обедом, прошедшим в теплой атмосфере, обсуждались темы, представляющие взаимный интерес. По окончании встречи митрополит Волоколамский Иларион и Г. Б. Карасин обменялись памятными подарками. Председатель ОВЦС также вручил подарки другим участникам обеда с министерской стороны.

Русская линия

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В Министерстве иностранных дел России состоялся ежегодный рождественский обед с участием официальных церковных представителей
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