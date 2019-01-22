Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2019

Ватикан обвинил Израиль в целенаправленном выдавливании христиан со Святой Земли
По заявлению прибывшей в Иерусалим делегации католических епископов, израильские христиане постоянно подвергаются дискриминации со стороны еврейских властей…

Вифлеем – Святая Земля, место рождения Иисуса ХристаДелегация католических епископов на Святой Земле призвала власти Израиля прекратить дискриминацию христиан в Иерусалиме и обеспечить равенство всех граждан страны перед законом, включая христиан, сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Christiantoday.

По итогам традиционной ежегодной Координационной встречи в Святой Земле, прелаты выпустили коммюнике, в котором напоминают, что евреям «давно пора воплотить в реальной жизни» священный принцип всеобщего равенства перед законом, на котором Израильское государство было в своё время основано.

Координационная встреча на Святой Земле представляет собой ежегодное паломничество католических епископов Европы, Северной Америки и Южной Африки в эти святые места. Главная цель этой встречи — способствовать миру и согласию на Святой Земле, оказывая духовную поддержку христианам, живущим в Израиле и Палестинской автономии.

В этом году сановные католические паломники уделили основное внимание положению единоверцев в Израиле, хотя посетили и общины христиан в Палестинской автономии. Прелаты отметили, что «бедствия оккупационного режима заметно углубились и обострились в связи с сокращением объёмов гуманитарной помощи, выделяемой правительством США».

Представители Ватикана подчеркивают, что все христиане, с которыми они встречались, глубоко обеспокоены «законом о национальном государстве», принятым в конце прошлого года и провозглашающим Израиль «национальным домом еврейского народа».

«Христиане в Израиле хотят жить в этой стране в качестве её полноценных граждан и пользоваться всеми правами, гарантируемыми им плюралистическим и демократическим обществом, — говорится в коммюнике делегации католических епископов. — Однако в то же время они сталкиваются с огромными трудностями в каждом аспекте повседневной жизни. Мы слышали от многих, что систематической дискриминации и вытеснению подвергаются не только палестинские арабы и многие другие мигранты, проживающие в Израиле, но и многие христиане».

Это заявление делегации епископов фактически повторяет мнение местных католических иерархов, неоднократно заявлявших о том, что закон о национальном государстве фактически «заложил конституционные и юридические основы для дискриминации граждан Израиля».

«Качественное здравоохранение, образование и другие основные общественные услуги беженцам и жителям этих территорий становятся всё более недоступными, и эта обездоленность добавляет новые тяготы этим несчастным, чьи человеческие права всё более нарушаются, а человеческое достоинство постоянно попирается, — говорится в коммюнике католической делегации. — Эту ситуацию больше нельзя игнорировать и терпеть. Мы призываем правительства наших стран оказать действенную помощь и ликвидировать нехватку средств на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а также удвоить усилия ради поиска дипломатических решений конфликта, чтобы два демократических суверенных государства Израиля и Палестины могли сосуществовать в мире и покое».

Русская линия

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Ватикан обвинил Израиль в целенаправленном выдавливании христиан со Святой Земли
По заявлению прибывшей в Иерусалим делегации католических епископов, израильские христиане постоянно подвергаются дискриминации со стороны еврейских властей...

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