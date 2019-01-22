Глава пресс-службы Грузинской Церкви обратил внимание, что ни одна Поместная Церковь до сих пор не признала «новую церковную структуру» на Украине…

Грузинская Православная Церковь не будет спешить в столь серьёзном и неоднозначном вопросе, как признание «ПЦУ», и любое давление на Грузинскую Патриархию со стороны некоторых грузинских политиков и неправительственных организаций по этому поводу является недопустимым. Об этом заявил глава пресс-службы Грузинской Церкви протоиерей Андриа Джагмаидзе, сообщает Интерфакс.

«Сегодня продолжается усиленное давление на нашу Церковь и священнослужителей под призывом, что якобы тот, кто не поддерживает новую церковную структуру в Украине, имеет пророссийские настроения. Между тем вопрос требует тщательного рассмотрения, так как и в греческой, и в славянских Церквах нет однозначного отношения к нему», — отец Андриа Джагмаидзе.

Он отметил, что вопрос создания «ПЦУ» и предоставления ей со стороны Фанара автокефалии изучается членами Священного Синода Грузинской Православной Церкви, и решение будет принято исключительно на основании церковных канонов. Однако, сейчас уже очевидно, что Грузинская Патриархия вряд ли станет первой Поместной Церковью, которая признает «ПЦУ».

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