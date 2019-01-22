30 января 2019 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений состоится конференция «Формирование духовно-нравственной личности в условиях дополнительного образования», сообщает Патриархия.ru.

Участники конференции обсудят следующие темы:

— правовые аспекты формирования духовно-нравственной личности в образовательной среде;

— возможности создания духовно-обогащенной среды в условиях дополнительного образования на современном этапе;

— модели построения образовательного пространства для формирования духовно-нравственной личности в условиях дополнительного образования;

— воскресная школа как форма реализации православного дополнительного образования;

— перспективы развития системы православного дополнительного образования.

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, педагоги и психологи, руководители учреждений дополнительного образования, руководители и специалисты духовно-просветительских и культурно-образовательных центров, учителя учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, священнослужители, сотрудники музеев, работники учреждений культуры и искусства.

Начало в 10.00.

Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную регистрацию. Промо-ролик секции можно посмотреть по ссылке.

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