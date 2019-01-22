Печально признавать, но факт на лицо — в последнее время семья православных народов активно распадается. И связано это во многом с тем, что канонический период жизни Поместных Православных Церквей постепенно уходит в прошлое.

В существовании этого порядка первую роль всегда играли те Церкви, которые некогда стояли у его истоков, и в первую очередь, это был Константинопольский Патриархат. Однако из хранителя канонов и правил святых Апостолов Фанар постепенно превратился в их главного нарушителя (разрешение священников-двоежёнцев, отмена анафемы другой Поместной Церкви, легализация украинского раскола), а потому нет ничего удивительного в том, что и Болгарская Патриархия решила последовать его примеру.

Так, Болгарский Патриарх Неофит в интервью болгарским СМИ заявил, что Синод Болгарского Патриархата намерен рассмотреть вопрос о так называемой «церкви Македонии» после того, как Македония будет переименована в Северную Македонию, сообщает «Ромфея».

«Сейчас всё ещё обсуждается вопрос переименования Македонии. Когда детали будут уточнены, вопрос о Церкви непременно последует», — заявил Патриарх Неофит, демонстрируя готовность вторгнуться в дела Сербской Православной Церкви.

Здесь стоит отметить, что в настоящее время семья православных народов и без того находится в крайне плачевном состоянии. Незадолго до авантюры Константинопольского Патриархата на Украине Антиохийский Патриарх Иоанн разорвал евхаристическое общение с Иерусалимским Патриархом Феофилом, и это разделение, возникшее из-за нескольких приходов в Катаре, преодолеть до сих пор не удаётся.

Последовавший из-за действий Константинополя на Украине разрыв евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Фанаром ещё более усугубил кризис межправославных отношений. Если ж вслед за этим Болгарская Патриархия решит грубо вмешаться в дела Сербской Православной Церкви и произойдёт легализация «македонского раскола», то Православие, как единая семья, окажется в глубочайшем кризисе, выход из которого будет очень тяжёлым.

Русская линия