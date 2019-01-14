Кремль предлагает Японии компромисс: Курилы останутся российскими, но японцы смогут чувствовать себя там как дома

После неуместных утечек и заявлений японских властей о том, что Япония, возможно, уже скоро вернёт себе часть Курильских островов, в Кремле заняли предельно жёсткую позицию по этому вопросу, и дали понять об этом на начавшихся сегодня в Москве переговорах с японской делегацией.

Так, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что у России и Японии сохраняются значительные расхождения по теме мирного договора. «Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору.

«Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды», — сказал Лавров.

«Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперёд по другим вопросам», — сказал российский министр.

«Договоренность, которая была достигнута пару лет назад между президентом и премьером об организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, реализуется, но в очень и очень скромных, не впечатляющих размерах», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, достигнута договоренность о том, что «по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение».

Кроме того, по мнению Лаврова, в рамках сотрудничества с Японией, в частности, в сфере экономики, «особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше, чем-то, что делается сейчас».

«Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть вообще до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель», — сказал Лавров.

«Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо», — заявил глава МИД РФ.

Таким образом, становится понятно, что в Кремле не собираются торговать своим суверенитетом в вопросе принадлежности островов, но хотят предложить японцам почувствовать себя на Курилах, как дома, при том, что острова останутся российскими. Примером такого компромисса можно считает устройство Европейского Союза, где неоднократно воевавшие между собой из-за территорий немцы и французы разрешили все свои противоречия, упразднив друг для друга границы.

Русская линия