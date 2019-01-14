Во вторник 15 января 2019 года в Храме на Крови города Екатеринбурга состоится Шестой фестиваль детского творчества «Вифлеемская звезда», организованный Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. Мероприятие пройдет по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сообщает официальный сайт епархии.

В текущем году в творческом фестивале для особых детей впервые примут участие воспитанники из шести коррекционных школ в возрасте от 7 до 17 лет. Яркая часть фестиваля — это творческие выступления ребят, искренние и трогательные, отметили в Православной службе милосердия. Каждое учреждение подготовило по два номера. От организаторов для детей будет и необычный подарок — откроет фестиваль экскурсия по Храму на Крови, где они смогут поближе познакомиться с этим удивительным местом и узнать историю Царской семьи.

«Идея фестиваля детского творчества „Вифлеемская звезда“ заложена в его названии — конечно, это праздник Рождества Христова», — рассказала Елена Яковлевна Борщик, организатор творческого фестиваля «Вифлеемская звезда» Православной службы милосердия. «Для нас как для организаторов это мероприятие имеет особое значение и смысл. Например, особенностью фестиваля является то, что дети друг другу сделали поздравительные открытки с Рождеством Христовым. С помощью педагогов ребята придумывали и своими руками создавали их, вписывая в них самые сокровенные пожелания и благодарности за прошедший год, а еще слова поддержки тому мальчику или девочке, кому будет подарена его открытка. Мы стараемся привить детям с особенностями развития навык заботы о ближнем, опыт благодарения и общения со сверстниками. Еще одна наша цель — познакомить поближе и педагогов и детей друг с другом и подружить между собой, в этом нам помогает священник Владимир Устинов, который третий год подряд курирует этот фестиваль и окормляет одну из коррекционных школ Екатеринбурга».

Фестиваль начнется 15 января 2019 года в Храме на Крови в 15:00. Телефон для справок: +7 (912) 210-40-00 (Елена Яковлевна Борщик, организатор фестиваля «Вифлеемская звезда»).

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