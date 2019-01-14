Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2019

В Баку открывается школа звонарей

В Баку приехал звонарь, специалист Международного центра колокольного искусства Александр Стерхов. На колокольне кафедрального собора в честь Святых Жен Мироносиц он проводит обучение всех желающих овладеть мастерством колокольного искусства, сообщает Православие.Ru.

«Для меня большая честь стоять у истоков основания школы звонарей в Баку, быть участником исторического события», — рассказывает звонарь, специалист Международного центра колокольного искусства Александр Стерхов. «Отмечу, что здесь особенно теплый прием и искренняя любовь к колоколам».

Обучение колокольному звону специалистом из Москвы продлиться еще несколько дней. Подать заявку можно на сайте Звонари.рф.

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