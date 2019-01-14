Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2019

В Фанаре настаивают, чтобы Денисенко был «духовным папой или дедушкой» для Епифания и не более
Один из экзархов, присланных в Киев Патриархом Варфоломеем, заявил об опасениях из-за амбиций бывшего главы «Киевского патриархата»…

Архиепископ Памфильский ДаниилАрхиепископ Памфильский Даниил, присланный Патриархом Варфоломеем в Киев из США в качестве своего экзарха, в интервью Би-би-си заявил, что сколь бы то ни было серьёзные изменения в Уставе новосозданной «ПЦУ» отныне должны согласовываться с Фанаром. При этом в Константинопольском Патриархате не против, чтобы Филарет Денисенко носил на Украине патриарший куколь, но опасаются, что он пойдёт дальше и тогда Томос может быть отозван.

Владыка Даниил сообщил, что Фанар, действительно, требовал и в итоге получил от глав УАПЦ и УПЦ КП письма, в которых они сообщили Константинопольскому Патриарху, что ради блага Украинской церкви готовы не быть кандидатами в Предстоятели, а также не занимать административных постов в новой церкви.

В связи с этим он заявил, что относится к разговорам о серьёзном изменении Устава «ПЦУ» как «к своеобразной демагогии». «Это своеобразные видения определённых иерархов того, как всё должно происходить, для того, чтобы удовлетворить амбиции того или второго бывшего лидера тот или иной бывшей церкви», — заявил архиепископ Даниил.

«Об изменениях в устав. Минимальные изменения — конечно, могут быть сделаны. Там можно прописать структуру административных органов церкви, конкретизировать её пастырские обязанности и тому подобное. Константинополь не будет в это вмешиваться, потому что это нормально — ПЦУ просто должна будет сообщить Константинополю о внесении этих изменений. Какие-то радикальные изменения в устав — например, относительно предстоятеля, главы Священного Синода и т. д. — должны быть согласованы с Константинополем», — жёстко обозначил позицию Фанара владыка Даниил.

«Любые изменения в устав, даже мелкие, ПЦУ должна донести до сведения Константинополя, потому что Константинополь дал им этот устав, дал им этот томос, и поэтому должно быть согласование, общий язык. Но это ни в коем случае не означает, что Константинополь скажет: нет, этого не делайте. Мы можем сказать, что не согласны на то или иное радикальное изменение. Например, в Киеве могут сказать: мы не хотим называться митрополией, мы хотим быть патриархатом, — некоторые люди уже об этом говорят. Но они не могут этого сделать, потому что патриархат должен быть кем-то провозглашён», — заявил представитель Фанара.

В связи с этим он высказал некоторые опасения из-за амбиций лже-патриарха Филарета Денисенко. «Я думаю, у владыки Филарета сейчас есть шанс войти в историю в качестве одного из создателей поместной ПЦУ, человека, который в течение своей жизни проделал огромную работу и с большой честью и достоинством отошёл в сторону, стал своего рода духовным дедушкой этой церкви. Или же он имеет шанс разрушить всё, что он строил всю свою жизнь. Выбор за ним».

«Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ. Он довёл её до этого момента. Если же он сейчас будет слишком сильно вмешиваться в её административный аспект, он может создать предпосылки, при которых владыке Епифанию будет очень трудно выполнять свою миссию предстоятеля церкви. <…> Это всё, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать своё дело!»

Русская линия

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В Фанаре настаивают, чтобы Денисенко был «духовным папой или дедушкой» для Епифания и не более
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