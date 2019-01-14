Глава УАПЦ Макарий Малетич демонстративно отказался стать почётным гражданином Львова из-за того, что таковым должен стать и Филарет Денисенко…

Празднование украинских раскольников по поводу выдачи им Томоса скоро закончится и наступят серые будни, которые и покажут, каково на самом деле единство «ПЦУ». Но уже и сейчас понятно, что никакого единения здесь не произошло. Об этом свидетельствует нежелание лидера самораспустившейся УАПЦ Макария Малетича иметь хоть что-то общее с лже-патриархом Филаретом Денисенко.

Так, Малетич наотрез отказался от предложения мэра Львова Андрея Садового получить звание почетного гражданина Львова, мотивировав это тем, что звание ему предлагают получить вместе с «почетным патриархом ПЦУ» Филаретом Денисенко, который, по мнению Макария, проявляет свое непокорство Константинополю, отказываясь снять куколь, сообщает «Союз православных журналистов».

«Митрополит Макарий, признавая решение Матери-Церкви отказывается от предложения мэра г. Львова Андрея Садового относительно получения звания почётного гражданина Львова вместе с митрополитом Филаретом, который игнорирует решение Вселенской Патриархии» — говорится в сообщении.

Также «митрополит» Макарий пояснил своё отсутствие в Стамбуле 6 января непослушанием Филарета, который «не желает принять признанный Вселенской Патриархией митрополичий статус Православной Церкви Украины».

«Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе», — говорится в сообщении Львовской епархии УАПЦ.

Таким образом в «ПЦУ» уже наметился явный раскол, и если Денисенко решится не просто оставаться «почётным патриархом», а получить какие-то дополнительные полномочия, оттеснив своего ставленника Епифания, единая церковь раскольников окажется на грани развала.

Русская линия