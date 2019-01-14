12 января исполнилось пять лет со дня основания православного молодежного объединения Берлина «Соборяне». По этому случаю в столице Германии прошли праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

Утром в кафедральном Воскресенском соборе духовник «Соборян», иерей Евгений Мурзин в сослужении диакона Михаила Коха совершил Божественную литургию. За богослужением пел молодежный хор под управлением регента Елизаветы Цвайгардт.

В тот же день в Российском доме науки и культуры в Берлине прошел торжественный вечер «Соборяне. Пять лет вместе». Был продемонстрирован фильм о деятельности берлинской молодежи, связанной с участием в церковных, социальных и культурных проектах. Участники вечера ответили на вопросы викторины, обменялись подарками, многие ребята представили вниманию собравшихся подготовленными ими творческие этюды.

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