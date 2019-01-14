Удивительно, но «революция достоинства» в Киеве и нарочитая политика декоммунизации украинских властей, принесла России не только вред в виде сохранения памятников Ленину и другим советским вождям (в противовес действиям Украины), но и заставила россиян вспомнить, что именно большевики во многом поспособствовали разделению Киева и Москвы. При этом были в русской истории и те, кто им противостоял и старался сохранить страну единой и неделимой, хотя являлись урождёнными украинцами.

Нельзя сказать, что российские СМИ ранее вообще не писали о белых офицерах, воевавших за традиционную Россию. Отдельные статьи и сообщения появлялись и ранее. Однако, сейчас этот интерес, судя по всему, проснулся с новой силой. Иначе сложно объяснить почему такие серьёзные информагентства, как Газета.ру и «Вести-ФМ», решили вспомнить, что сегодня исполняется 100-лет со дня кончины одного из легендарных военачальников Белой армии Георгиевского кавалера генерала Михаила Дроздовского, родившегося в 1881 году в Киеве.

Дроздовский был одним немногих «командиров русской армии, которому удалось после октября 17-го сколотить боеспособный отряд и пройти с ним тысячи километров — от румынского фронта в городе Яссы до Новочеркасска, где Дроздовский соединился с силами Добровольческой армии», — сообщает в рубрике «Разлом» радио «Вести FM».

«Что говорить, офицеров, не принявших советскую власть, были сотни тысяч. Десятки тысяч были готовы сражаться, и только единицы, такие, как Дроздовский, не только хотели, но и смогли. Впрочем, организаторские способности и независимость суждений обернулись для Михаила Гордеевича проблемой. „Первопоходники“ — костяк Добровольческой армии — ревниво относились к тем, кто появился в армии позднее. У Дроздовского были конфликты с начальством — генералами Деникиным и Романовским. Отчасти потому что Деникин и Романовский не были монархистами, в отличие от Дроздовского, который не скрывал своих взглядов. Сейчас это покажется странным, но сторонники восстановления царской власти в Белой армии были отнюдь не в большинстве. Не говоря уже о том, что даже элита офицерского корпуса — офицеры Генерального штаба — в Гражданскую повели себя по-разному. Яркий пример: сокурсники Дроздовского по академии Генштаба — Врангель, Бредов, Зинкевич, Шатилов, Кельчевский — стали военачальниками Белой армии, а Вацетис, Каменев, Петин, Шапошников — тот самый, которого так ценил потом Иосиф Сталин — перешли на сторону красных», — сообщают «Вести-ФМ».

«Дроздовскому было всего 37 лет; он и генеральское звание получил только в декабре 18-го из рук Деникина, уже после ранения. Может быть, многим не нравилось именно это — то, что молодой, самонадеянный, ведёт себя так, будто у него — своя собственная война. Хотя не замечать оперативных талантов молодого полковника было невозможно. Одно то, что он успешно провел через тысячи километров свою бригаду, давая по пути отпор и петлюровцам, и войскам вновь возникшей Западно-Украинской народной республики, а затем — и немцам после появления на Украине австро-германских войск, вызывало невольное восхищение у добровольцев. Солдаты ценили Дроздовского как офицера чрезвычайно и даже необычно заботливого и участливого по отношению к нижним чинам. Коллеги-офицеры удивлялись, почему командование не поручит Дроздовскому то, что у него лучше других получается — организацию тыла, снабжения, обеспечения. Но, как мы уже сказали, ревнивое начальство предпочло видеть штабного бога Дроздовского на передовой, в качестве начальника дивизии», — рассказывает радио «Вести-ФМ».

Газета.Ru обращает особое внимание на дневниковые записи Дроздовского, оставленные в ходе марша по своей родной Украине:

«С украинцами отношения отвратительные: приставанья снять погоны, боятся только драться — разнузданная банда, старающаяся задеть. Некоторые были побиты — тогда успокоились, хамы, рабы. Когда мы ушли, вокзальный флаг (даже не строго национальный) сорвали, изорвали, истоптали ногами. Украинцы — к ним одно презрение, как к ренегатам и разнузданным бандам», — писал Дроздовский об украинцах, сочувствовавших большевикам.

Таким образом, в российских СМИ наметился отход от советского понимания русской истории, когда большевиков представляли не иначе как благородными борцами за права рабочих и крестьян, а их противников — жадными и беспощадными служаками и представителями буржуазии, которые хотят лишь сохранить своё богатство.

В настоящее время в России продолжается процесс увековечивания памяти белых героев. В 2013 году в кафедральном соборе Екатеринодара в России был установлен киот с иконой Архистратига Божия Михаила памяти генерала Дроздовского, освящение которого совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Аналогичный киот также находится в Париже во Франции в храме Александра Невского. Он был установлен дроздовцами к 33-летию со дня похода дроздовцев из Румынии в Новочеркасск.

В январе 2014 года сотрудники Мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое Дело» при участии членов Санкт-Петербургского военно-исторического общества преподнесли в дар храму Преображения Господня в Лесном напольный киот — в память генерала Дроздовского и всех чинов Дроздовской дивизии.

В 2014 году в Ростове-на-Дону при большом стечении народа состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски в память о знаменитом генерале Белого движения, скончавшемся от ран в здании военного госпиталя 1 января 1919 года (ст. стиля).

Памятная доска работы известного ростовского скульптора Дмитрия Лындина была открыта на фасаде здания факультетской хирургии Ростовского государственного медицинского университета и стала первым памятным знаком в юбилейном цикле «Героям Первой мировой», который запланирован Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки торжеств в честь 100-летия Первой мировой войны.

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