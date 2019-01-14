|Сводка новостей от 14 января 2019
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«Величаем Тя, Живодавче Христе!»
Светлой памяти Генерального штаба генерал-майора М.Г. Дроздовского
Пётр Порошенко начал меряться томосами
Митрополит Волоколамский Иларион: «Наш церковный народ такого нововведения не примет»
Кремль предлагает Японии компромисс: Курилы останутся российскими, но японцы смогут чувствовать себя там как дома
То ещё единство
В Фанаре настаивают, чтобы Денисенко был «духовным папой или дедушкой» для Епифания и не более
В Германии посоветовали американскому послу знать своё место
Этот день в Русской истории
Храм Сергия Радонежского в Тушине достроят к сентябрю 2019 года
В Алма-Ате завершается реставрация одного из самых высоких деревянных храмов в мире
В Баку открывается школа звонарей
Сотрудники Московской Патриархии поздравили с Рождеством пациентов паллиативного отделения больницы святителя Алексия
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Вифлеемская звезда»
В Праге откроется выставка, посвященная Императору Николаю II и его семье
В Берлине отметили пятилетие основания православного молодежного объединения «Соборяне»