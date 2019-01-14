17 января 2019 года в медиацентре «Вечерней Москвы» состоится дискуссия о роли книги в жизни современной семьи на тему «Семья с книгой или?». Об этом сообщает пресс-служба Издательского совета РПЦ.

В работе круглого стола примут участие председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, помощник председателя Издательского Совета Дмитрий Володихин, писатели Виктор Николаев, Константин Скворцов и Виктория Балашова.

Вопросы к обсуждению: Традиционная роль книги в жизни семьи. Теряет ли книга свои позиции в эпоху гаджетов и интернета? Клавиатура и экран — современные воспитатели детей и подростков? Книга и «сеть» — кто кого?

Начало в 13.00.

Трансляция дискуссии будет вестись на сайте «Вечерней Москвы».

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