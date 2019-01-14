Немецкие власти были возмущены, когда узнали, что Ричард Гренелл разослал компаниям BASF и Uniper письма с угрозами в связи с тем, что те участвуют в реализации «Северного потока-2»…

13 января 2019 года стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода «Северного потока — 2», по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как «ясное послание американской политики». Однако, в Германии такие действия вызвали бурю негодования, сообщает «Немецкая волна».

В частности, МИД Германии счёл действия американского посла провокацией. Министерство посоветовало компаниям BASF и Uniper не отвечать на послание, сообщает газета Handelsblatt. По данным немецкого издания, немецкий бизнес воспринял слова американского дипломата как «открытую угрозу».

В свою очередь, депутаты бундестага дали ещё более нелицеприятную оценку поведению Гренелла. «Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях», — заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт в воскресенье, 13 января.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. В то же время Хардт признал, что вопрос энергетической безопасности ЕС и его партнёров «нуждается в обсуждении, даже независимо от «Северного потока — 2». «Но эти дебаты будут вестись без давления извне», — отметил депутат.

Зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: «Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. — Ред.) в Германии прошло?»

В свою очередь, зампред фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази призвал вызвать Ричарда Гренелла в МИД Германии. «Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ», — возмутился депутат. По его мнению, «экстерриториальные санкции» против немецких компаний противоречат международному праву.

Русская линия