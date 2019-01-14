11 января 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сотрудники рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве вместе с насельником Троице-Сергиевой лавры иеромонахом Иларием (Ануфриевым) поздравили с Рождеством Христовым пациентов паллиативного отделения больницы святителя Алексия, митрополита Московского, сообщает Диакония.Ru.

Гостей сопровождал директор и главный врач больницы Алексей Заров.

В каждой палате отделения сотрудники Патриаршей резиденции передали поздравления пациентам от лица Святейшего Патриарха Кирилла, спели Рождественские песнопения, вручили пациентам подарки, цветы, сделанные вручную открытки. Священник помазал освященным маслом всех желающих. Ранее сотрудники Патриаршей рабочей резиденции навещали больных паллиативного отделения перед началом Рождественского поста.

В паллиативном отделении находятся 60 человек, большинство их них — лежачие пациенты.

Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского — многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. В больнице лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно. В 2018 году больница святителя Алексия митрополита Московского отметила свое 115-летие.

7 января 2017 года Святейший Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством Христовым пациентов паллиативного отделения Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского.

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