Русская линия
Сводка новостей от 14 января 2019

В Алма-Ате завершается реставрация одного из самых высоких деревянных храмов в мире

Реставрация собора началась два года назад на средства из бюджета и от спонсоров, завершить все работы планируют к Пасхе 2019-го, которая будет отмечаться 28 апреля, сообщает Фома.Ru со ссылкой на сайт телеканала «Настоящее время».

Вознесенский собор был построен еще в 1907 году, а спустя три года пережил одно из самых сильных землетрясений в Алма-Ате. Практически весь город был тогда разрушен, а храм устоял. Согласно легенде, храм возведен без единого гвоздя, хотя это не совсем верно.

«Когда говорят, что собор был построен без единого гвоздя, — это своего рода хитрость экскурсовода. Гвозди использовались для дранки, для каких-то других вещей. Но в силовой конструкции здания гвоздей действительно нет, они не являются силовым, укрепляющим элементом. Но по факту они есть», — рассказал протоиерей Александр Суворов.

Отмечается, что изначально собор строил инженер Андрей Зенков по проекту архитектора Константина Борисоглебского. Нынешнюю же реставрацию максимально приблизили к оригинальному проекту храма.

«Часть потолочной живописи — это старая живопись, которая тут была. По ее аналогу .. создали общую картину росписи собора в стиле, в котором он должен быть. К сожалению, у нас сейчас нет возможности заменить иконостас, это очень дорого. Пока мы установим тот иконостас, который есть», — добавил отец Александр.

Несмотря на то, что собор закончат реставрировать весной, для верующих он уже открыт.

Вознесенский собор Алма-Аты является уникальным архитектурным сооружением. Это одно из высочайших в мире деревянных зданий (второе в мире). Его высшая точка на верхнем конце креста на главном куполе составляет 39,64 метра, на верхушке колокольни — 46 метров. Вместительность — 1800 человек.

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В Алма-Ате завершается реставрация одного из самых высоких деревянных храмов в мире

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