Когда Бог хочет наказать, то лишает разума. Именно это, похоже, происходит сегодня с Президентом Украины Петром Порошенко, который настолько увлёкся вмешательством в церковные дела, что в ходе турне с Томосом по Украине выступил с заявлением, которое не к лицу главе государства и выглядит, как поведение ребёнка в детском саду.

Прибыв вместе с главой «ПЦУ» Епифанием к своему другу предавшего УПЦ и запрещённому в служении митрополиту Симеону (Шостацкиму) в Винницу Пётр Порошенко присутствовал на литургии, за которой новый лидер раскольников традиционно в числе прочих Предстоятелей должен был поминать и Святейшего Патриарха Кирилла.

Однако, этот момент Порошенко, похоже, пропустил, а потому пустился в недостойные размышления на тему Томоса чуть позже.

Надо сказать, поведение Президента Украине в храме с самого начала было крайне непристойным — он стал приветствовать и жать руки всем окружающим прямо во время причащения. Поворачиваясь спиной к Чаше, глава Украине, как некая звезда, пожимал всем руки и громко выкрикивал слова поздравления с приобретением Томоса. В это время в храме пели «Тело Христово приимите».

Затем наступил черёд заявлений, и Пётр Порошенко с высокого амвона начал меряться томосами с Русской Православной Церковью. Президент Украины, в частности, заявил, что отныне «украинец не должен спрашивать какого патриархата Церковь», потому что он этот вопрос решил, добившись у Фанара выдачи Томоса.

«Никто не в праве перед украинцами закрывать двери храма Божьего, определять, кто канонический, а кто неканонический. И вот сейчас наша Церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Вот это всё с этого и начиналось. Правда — её не спрячешь», — приводит слова Порошенко пресс-служба Администрации Президента.

Серьёзно реагировать на такие выпады со стороны Петра Порошенко для Русской Православной Церкви — это опускаться на уровень детского сада, когда между собой спорят мальчишки у кого что-то лучше. А потому вряд ли кто-то будет вступать в спор с главой Украинского государства.

От Президента Украины никто и не ждёт поведения, свидетельствующего об его высокой воцерковлённости, однако, меряться томосами даже для него — это что-то особенное.

Русская линия